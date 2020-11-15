İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...

Arıza dizisi Halide kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Ayşin Turan nereli, yaşı kaç?

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Arıza dizisi Halide kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Ayşin Turan nereli, yaşı kaç? haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Arıza dizisi Halide kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Ayşin Turan nereli, yaşı kaç? haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 15 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

15 Kasım 2020 Pazar 19:30
Arıza dizisi Halide kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Ayşin Turan nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Show TV ekranlarında yakında başlayacak olan Arıza adlı dizi merakla beklenirken dizinin karakterleri de belli oldu. İzleyiciler en fazla merak ettiği karakterlerin başında Halide geliyor. Arıza dizisinde Halide’nin Ali Rıza’nın aşık olduğu kadın olması bekleniyor.

Arıza dizisinde Halide rolünü Ayça Ayşin Turan oynayacak.

Ayça Ayşin Turan Kimdir?

Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta doğdu. Üniversite eğitimi için şehirden ayrılan Turan İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü tamamladı. Oyuncu olmak isteyen güzel oyuncu Gazenfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatrolarında oyunculuk eğitimi aldı.

Ayça Ayşin Turan ilk dizi deneyimini 2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle yaşadı. Ayrıca geçtiğimiz sezonlarda rol aldığı Meryem dizisindeki karakteri ile adından söz ettirmeyi başardı. Ayça Ayşin Turan’ın rol aldığı diziler şunlardır:

- Arıza


- Zemheri

- Karagül

- Meryem

- Dinle Sevgili

Arıza dizisindeki Halide karakteri hem güzelliğiyle hem de giydiği kıyafetlerle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Ayça Ayçin Turan yakında başlayacak olan Arıza dizisinde Aras Aydın ile birlikte başrolleri paylaşacak.

 



Son Güncelleme: 15.11.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HalideAyça Ayşin TuranArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?

Popüler Haberler

Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Gerçek adı ne? Şekip Taşpınar oynadığı diziler
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Maria ile Mustafa dizisi neden final yapıyor? Atv Maria ile Mustafa dizisinden üzen haber
Arıza dizisi Füsun (Dilara Aksüyek) kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray kimdir, nereli yaşı kaç?
Arıza dizisi Emine karakterini kim canlandırıyor? Pınar Çağlar Gençtürk biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Halide kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Ayşin Turan nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Netflix Bir Başkadır yeni sezon olacak mı, 2 sezon ne zaman çıkacak?
2020'de kaç öğretmen atanacak? MEB 2020 atanacak öğretmen sayısı belli oldu
Adıma açılan sahte twitter hesabını nasıl kapattırabilirim?
2020 Asgari ücret ne kadar olacak?Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
Baraj Dizisi Tarık kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Yörük rol aldığı yapımlar
Windows sistem temizliği ve hızlandırma yöntemleri
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
İstenmeyen sms gönderen numara nereye şikayet edilir? 2020
Tövbeler Olsun dizisi kaç bölüm sürecek?
Ziraat Bankası sera kredisi paketi şartları 2020
Öğretmenlerin seminer programı 16 Kasım Pazartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.