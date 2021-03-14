İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı diziler

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı diziler konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı diziler ile ilgili gelişmeleri 14 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 19:30
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı diziler
Takip Et:

Show TV ekranlarında yakında başlayacak olan Arıza adlı dizi merakla beklenirken dizinin karakterleri de belli oldu. İzleyiciler en fazla merak ettiği karakterlerin başında Halide geliyor. Arıza dizisinde Halide’nin Ali Rıza’nın aşık olduğu kadın olması bekleniyor.

Arıza dizisinde Halide rolünü Ayça Ayşin Turan oynayacak.

Ayça Ayşin Turan Kimdir?

Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta doğdu. Üniversite eğitimi için şehirden ayrılan Turan İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü tamamladı. Oyuncu olmak isteyen güzel oyuncu Gazenfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatrolarında oyunculuk eğitimi aldı.

Ayça Ayşin Turan ilk dizi deneyimini 2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle yaşadı. Ayrıca geçtiğimiz sezonlarda rol aldığı Meryem dizisindeki karakteri ile adından söz ettirmeyi başardı. Ayça Ayşin Turan’ın rol aldığı diziler şunlardır:

- Arıza

- Zemheri

- Karagül

- Meryem

- Dinle Sevgili

Arıza dizisindeki Halide karakteri hem güzelliğiyle hem de giydiği kıyafetlerle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Ayça Ayçin Turan yakında başlayacak olan Arıza dizisinde Aras Aydın ile birlikte başrolleri paylaşacak.

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HalideAyça Ayşin TuranArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gerçek Aşk dizi konusu ve oyuncuları
Gerçek Aşk dizi konusu ve oyuncuları
Netflix Gerçek Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimler? The One nasıl bir dizi?
Netflix Gerçek Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimler? The One nasıl bir dizi?
Netflix The One yeni sezon olacak mı ? Gerçek Aşk dizisi yeni sezonu gelecek mi?
Netflix The One yeni sezon olacak mı ? Gerçek Aşk dizisi yeni sezonu gelecek mi?
Kurtuluş Ayini film konusu ve oyuncuları
Kurtuluş Ayini film konusu ve oyuncuları
Savaşçı ne zaman başlıyor? Fox Tv Savaşçı yayın günü belli oldu
Savaşçı ne zaman başlıyor? Fox Tv Savaşçı yayın günü belli oldu
Ailenin Yeni Üyesi sunucusu Reşat Strik müslüman mı, dini ne, eşi Sabina Pitic kimdir? TRT Belgesel Ailenin Yeni Üyesi sunucusu hakkında bilgiler
Ailenin Yeni Üyesi sunucusu Reşat Strik müslüman mı, dini ne, eşi Sabina Pitic kimdir? TRT Belgesel Ailenin Yeni Üyesi sunucusu hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Aksüyek’in yer aldığı diziler
Arıza dizisi Emine karakterini kim canlandırıyor? Pınar Çağlar Gençtürk kimdir?
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı diziler
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan yer aldığı dizi ve film yapımları
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Canlı izle Fenerbahçe – Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB GB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı radyodan canlı dinle - FB GB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Fenerbahçe Gençlerbirliği Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - FB GB Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gerçek Aşk dizi konusu ve oyuncuları
Kefaret dizisi Meltem (Özge Özacar) kimdir?
Survivor Barış Özbek neden diskalifiye oldu, rahatsızlığı nedir?
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta'nın hayatı!
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
İbo Show 13 Mart konukları kimler? İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu!
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
Menajerimi Ara dizisindeki Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Seksenler dizisi Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan yaşı ve oynadığı diziler
Tövbeler Olsun ne zaman final yapacak?
Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın biyografisi
Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer hakkında bilgiler
Emanet izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Emanet dizisi reytingleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.