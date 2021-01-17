İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Basının ve okurların dikkatini çeken Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan rol aldığı yapımlar ve biyografisi başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 17.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 19:30
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Show TV ekranlarında yakında başlayacak olan Arıza adlı dizi merakla beklenirken dizinin karakterleri de belli oldu. İzleyiciler en fazla merak ettiği karakterlerin başında Halide geliyor. Arıza dizisinde Halide’nin Ali Rıza’nın aşık olduğu kadın olması bekleniyor.

Arıza dizisinde Halide rolünü Ayça Ayşin Turan oynayacak.

Ayça Ayşin Turan Kimdir?

Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta doğdu. Üniversite eğitimi için şehirden ayrılan Turan İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü tamamladı. Oyuncu olmak isteyen güzel oyuncu Gazenfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatrolarında oyunculuk eğitimi aldı.

Ayça Ayşin Turan ilk dizi deneyimini 2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle yaşadı. Ayrıca geçtiğimiz sezonlarda rol aldığı Meryem dizisindeki karakteri ile adından söz ettirmeyi başardı. Ayça Ayşin Turan’ın rol aldığı diziler şunlardır:

- Arıza

- Zemheri

- Karagül

- Meryem

- Dinle Sevgili

Arıza dizisindeki Halide karakteri hem güzelliğiyle hem de giydiği kıyafetlerle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Ayça Ayçin Turan yakında başlayacak olan Arıza dizisinde Aras Aydın ile birlikte başrolleri paylaşacak.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HalideAyça Ayşin TuranArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kim Milyoner Olmak İster neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak
Kim Milyoner Olmak İster neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak

Popüler Haberler

Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Nissan Micra teknik özellikleri nelerdir? 2021 Yeni Nissan Micra fiyatları
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Çağlar Çorumlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır kimdir, nereli yaşı kaç?
Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Gerçek adı nedir? Ceren Yalazoğlu nereli, yaşı kaç?
Kefaret dizisi Arzu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Mine Kılıç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisindeki Elif karakteri kimdir?
Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç'in hayatı!
Medcezir hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Medcezir tekrar bölümleri ne zaman?
15 Ekim 2020 Perşembe Tarihli Resmi Gazete yayımlandı! 15 Ekim 2020 Perşembe Resmi gazetedeki yeni yasa ve kanunlar PDF
Pelin Portakal kimdir, Fatih Portakal'ın neyi olur? Bingöl'e hakaret eden Pelin Portakal hakkında bilgiler
Yeni Mac Pro Özellikleri Nelerdir? Mac Pro Satış Fiyatı Ne Kadar?
Bücür filmi TV'de ilk kez Perşembe günü Show TV'de
Devlet İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri desteklenmesi yönetmeliği
Isparta askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Sgk şahıs ödemeleri hangi bankalara yapılıyor? Sgk şahıs ödemeleri nasıl alınır?
Sefirin Kızı Nare neden yok, Neslihan Atagül diziden çıktı mı?
Rüyada adet kanaması görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? adet kanaması görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari'nin hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.