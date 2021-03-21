İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan nerelidir?

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan nerelidir? haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 21.03.2021 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 19:30
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan nerelidir?
Takip Et:

Show TV ekranlarında yakında başlayacak olan Arıza adlı dizi merakla beklenirken dizinin karakterleri de belli oldu. İzleyiciler en fazla merak ettiği karakterlerin başında Halide geliyor. Arıza dizisinde Halide’nin Ali Rıza’nın aşık olduğu kadın olması bekleniyor.

Arıza dizisinde Halide rolünü Ayça Ayşin Turan oynayacak.

Ayça Ayşin Turan Kimdir?

Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta doğdu. Üniversite eğitimi için şehirden ayrılan Turan İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü tamamladı. Oyuncu olmak isteyen güzel oyuncu Gazenfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatrolarında oyunculuk eğitimi aldı.

Ayça Ayşin Turan ilk dizi deneyimini 2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle yaşadı. Ayrıca geçtiğimiz sezonlarda rol aldığı Meryem dizisindeki karakteri ile adından söz ettirmeyi başardı. Ayça Ayşin Turan’ın rol aldığı diziler şunlardır:

- Arıza

- Zemheri

- Karagül

- Meryem

- Dinle Sevgili

Arıza dizisindeki Halide karakteri hem güzelliğiyle hem de giydiği kıyafetlerle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Ayça Ayçin Turan yakında başlayacak olan Arıza dizisinde Aras Aydın ile birlikte başrolleri paylaşacak.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HalideAyça Ayşin TuranArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları
One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları
Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizi konusu ve oyuncuları
Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizi konusu ve oyuncuları
Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımı tutuyor?
Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımı tutuyor?
Masum 365. bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Masum 365. bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Show TV Arıza final mi yapacak? Arıza ne zaman final yapacak?
Show TV Arıza final mi yapacak? Arıza ne zaman final yapacak?
Yemin 323. Bölüm bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Yemin 323. Bölüm bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Popüler Haberler

Arıza dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Dilara Aksüyek kimdir?
Arıza dizisi Emine karakteri kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün hayatı ve yer aldığı diziler
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan nerelidir?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Yarın hava nasıl olacak? 22 Mart 2021 Pazartesi hava durumu nasıl olacak? Pazar günü yurt geneli hava durumu
Kefaret dizisi Meltem’i kim canlandırıyor? Özge Özacar'ın biyografisi
Bir Şansım Olsa whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları
Arıza dizisine katılan Numan Çakır kimdir? Salman karakteri kimdir?
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı muhtemel ilk 11'ler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile pandemi desteği kapsamında 2000 TL ödünç para kampanyası
EBA bugün canlı dersim var mı? TRT EBA TV canlı izle ekranı
Ahbap Derneği tablet başvurusu nasıl yapılır? Ahbap tablet başvuru işlemleri
Emanet 140. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 19 Mart Cuma Kanal 7
Menajerimi Ara yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi maçını yayınlayan yabancı kanallar hangileri? BJK - FB derbi maçı uydudan şifresiz yayınlayan yabancı kanalları
Bein sport Connect Beşiktaş Fenerbahçe maçı tek maç nasıl alınır? Bein Connect BJK FB derbi maçı tek maç paketi
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Arıza dizisi İhtiyar karakterini kim canlandırıyor? Nursel Köse kimdir?
Netflix Türkiye Nisan 2021'de yayınlanacak dizi ve filmler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.