İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler

Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Arıza dizisi Halide kimdir?’a dair gelişmeleri 8 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

08 Kasım 2020 Pazar 19:30
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler
Takip Et:

Show TV ekranlarında yakında başlayacak olan Arıza adlı dizi merakla beklenirken dizinin karakterleri de belli oldu. İzleyiciler en fazla merak ettiği karakterlerin başında Halide geliyor. Arıza dizisinde Halide’nin Ali Rıza’nın aşık olduğu kadın olması bekleniyor.

Arıza dizisinde Halide rolünü Ayça Ayşin Turan oynayacak.

Ayça Ayşin Turan Kimdir?

Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta doğdu. Üniversite eğitimi için şehirden ayrılan Turan İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü tamamladı. Oyuncu olmak isteyen güzel oyuncu Gazenfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatrolarında oyunculuk eğitimi aldı.

Ayça Ayşin Turan ilk dizi deneyimini 2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle yaşadı. Ayrıca geçtiğimiz sezonlarda rol aldığı Meryem dizisindeki karakteri ile adından söz ettirmeyi başardı. Ayça Ayşin Turan’ın rol aldığı diziler şunlardır:

- Arıza


- Zemheri

- Karagül

- Meryem

- Dinle Sevgili

Arıza dizisindeki Halide karakteri hem güzelliğiyle hem de giydiği kıyafetlerle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Ayça Ayçin Turan yakında başlayacak olan Arıza dizisinde Aras Aydın ile birlikte başrolleri paylaşacak.

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HalideAyça Ayşin TuranArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Sihirli Annem'in eski oyuncuları dizinin yeni versiyonundan haberleri olmamasına isyan etti!
Sihirli Annem'in eski oyuncuları dizinin yeni versiyonundan haberleri olmamasına isyan etti!

Popüler Haberler

2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Coğrafya konuları ve soru dağılımları
8 Kasım 2020 Pazar Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 8 Kasım 2020 Pazar Koronavirüs sonuçları
Fox TV Öğretmen dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?
Ayasofya kedisi Gli kaç yaşında ve neden öldü?
Football Manager 2021Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? FM 2021 ne zaman çıkıyor?
Arka Sokaklar Civan kimdir? Emre Törün hakkında bilgiler
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 8 Kasım 2020 Pazar
Kenya'da asgari ücret ne kadardır? Kenya yaşam şartları ve market fiyatları 2020
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel şiirler
15 Mayıs 2019 Çarşamba Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul, Fatih Portakal Yarışının Lideri Belli Oldu
Adalet Bakanlığı, CTE'ye 11 Bin 78 Memur Alımı Hangi Kadrolarda Olacak? İlan Ne Zaman Yayınlanacak?
EBA 3 GB turkcell operatöründen nasıl alınır?
2019 İl İçi Atama Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2019 MEB İl İçi Atama Yerleştirme Sonuçları
Rüyada telefonla konuşmak ne demektir? Rüyada telefonla konuşmanın tabiri ve anlamı
Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır nerelidir?
Arıza yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin kimdir, nereli yaşı kaç?
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan yaşı ve oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.