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Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Aksüyek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Aksüyek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 06.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

06 Aralık 2020 Pazar 19:31
Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Aksüyek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Show TV ekranlarında izleyici ile tanışmaya hazırlanan Arıza dizisinin kadrosundaki isimler belli olmaya başladı. Dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş bulunurken, diğer oyuncular da dizi ekibi tarafından açıklanmaya devam ediyor.  Son olarak dizide Füsun karakterini canlandıracak isim de belli oldu.

Arıza dizisi Füsun kimdir?

Dizide Ali Rıza Bey’in avukatı olarak yer alacak Füsun dizide önemli bir karakter olacak. Zengin Ali Rıza karakterinin işleri için koşuşturan Füsun, dizi tanıtımında dediği gibi adalet yerine aşkı için savaşacak.

Arıza dizisi Füsun’un kıyafetleri

Dizide alımlı bir kadın olacak olan Füsun, daha resmi ve çekici kıyafetler giyeceğe benziyor. Dizi yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Füsun’un kıyafetleri de belli olmuş olacak.

Arıza dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Recai Karagöz’ün yönetmenlik koltuğunda oturduğu yeni dizi Arıza’nın senaryosu Ozan Aksungur tarafından yazılmıştır. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş’ın bulunacağı dizinin izleyiciler tarafından beğenilmesi hedefleniyor. Eylül ayında çekimlerin durumuna göre başlayacak olan dizi, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Arıza dizisinin konusu ne?

Dizide yer alan Ali Rıza kendi halinde taksici biridir. Ali Rıza zengin bir ailenin kızı olan Halide ile tanışmasıyla birlikte kendini bambaşka bir dünyanın içinde bulur. Kendi savaşını kazanmaya çalışan Ali Rıza, aynı zaman aşkı için de savaşmak zorunda kalacaktır.

Dilara Aksüyek kimdir?

1987 İzmir doğumlu olan Dilara Aksüyek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. Birçok dizide görev alan güzel oyuncu, ilk olarak 2012 yılında televizyon ekranlarına çıkmıştır. Evlerden Biri dizisi ile televizyon dünyasına merhaba diyen Aksüyek, son olarak İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almıştır.

Dilara Aksüyek’in yer aldığı diziler

  • 2012 – Evlerden Biri (Filiz)
  • 2013 – Merhamet (Şaadiye)
  • 2014 – Kadim Dostum (Deniz)
  • 2015 – Adı Mutluluk (Dolunay)
  • 2015 – Muhteşem Yüzyıl (Mahfiruze Sultan)
  • 2016 – Mahrumlar (Tanem)
  • 2017 – İstanbullu gelin (İpek)
  • 2020 – Arıza (Füsun)

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Dilara AksüyekFüsunArıza
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