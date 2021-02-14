İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Arıza dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Dilara Aksüyek kimdir?

Arıza dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Dilara Aksüyek kimdir? hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 14.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 19:33
Arıza dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Dilara Aksüyek kimdir?
Takip Et:

Show TV ekranlarında izleyici ile tanışmaya hazırlanan Arıza dizisinin kadrosundaki isimler belli olmaya başladı. Dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş bulunurken, diğer oyuncular da dizi ekibi tarafından açıklanmaya devam ediyor.  Son olarak dizide Füsun karakterini canlandıracak isim de belli oldu.

Arıza dizisi Füsun kimdir?

Dizide Ali Rıza Bey’in avukatı olarak yer alacak Füsun dizide önemli bir karakter olacak. Zengin Ali Rıza karakterinin işleri için koşuşturan Füsun, dizi tanıtımında dediği gibi adalet yerine aşkı için savaşacak.

Arıza dizisi Füsun’un kıyafetleri

Dizide alımlı bir kadın olacak olan Füsun, daha resmi ve çekici kıyafetler giyeceğe benziyor. Dizi yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Füsun’un kıyafetleri de belli olmuş olacak.

Arıza dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Recai Karagöz’ün yönetmenlik koltuğunda oturduğu yeni dizi Arıza’nın senaryosu Ozan Aksungur tarafından yazılmıştır. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş’ın bulunacağı dizinin izleyiciler tarafından beğenilmesi hedefleniyor. Eylül ayında çekimlerin durumuna göre başlayacak olan dizi, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Arıza dizisinin konusu ne?

Dizide yer alan Ali Rıza kendi halinde taksici biridir. Ali Rıza zengin bir ailenin kızı olan Halide ile tanışmasıyla birlikte kendini bambaşka bir dünyanın içinde bulur. Kendi savaşını kazanmaya çalışan Ali Rıza, aynı zaman aşkı için de savaşmak zorunda kalacaktır.

Dilara Aksüyek kimdir?

1987 İzmir doğumlu olan Dilara Aksüyek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. Birçok dizide görev alan güzel oyuncu, ilk olarak 2012 yılında televizyon ekranlarına çıkmıştır. Evlerden Biri dizisi ile televizyon dünyasına merhaba diyen Aksüyek, son olarak İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almıştır.

Dilara Aksüyek’in yer aldığı diziler

  • 2012 – Evlerden Biri (Filiz)
  • 2013 – Merhamet (Şaadiye)
  • 2014 – Kadim Dostum (Deniz)
  • 2015 – Adı Mutluluk (Dolunay)
  • 2015 – Muhteşem Yüzyıl (Mahfiruze Sultan)
  • 2016 – Mahrumlar (Tanem)
  • 2017 – İstanbullu gelin (İpek)
  • 2020 – Arıza (Füsun)

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Dilara AksüyekFüsunArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
İlk Öpücük filmi konusu ve oyuncu kadrosu
İlk Öpücük filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Survivor'da potaya giren ilk isim kim oldu?
Survivor'da potaya giren ilk isim kim oldu?
TRT 1 ekranlarında yer alan Tövbeler Olsun dizisi final kararı aldı
TRT 1 ekranlarında yer alan Tövbeler Olsun dizisi final kararı aldı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan soru sosyal medyayı ikiye böldü! Galatasaray mı Beşiktaş mı?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan soru sosyal medyayı ikiye böldü! Galatasaray mı Beşiktaş mı?

Popüler Haberler

Arıza dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Dilara Aksüyek kimdir?
Arıza dizisinde Emine karakterini Pınar Çağlar Gençtürk canlandırıyor
Arıza yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar doğum tarihi
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan kimdir?
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Kefaret dizisi Meltem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Özge Özacar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada bulgur görmek neye işaret eder?
Tövbeler Olsun dizisi Makbuş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ayça Işıldar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kurban Bayramında ulaşım ücretsiz olacak mı? Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi?
TurkNet müşteri hizmetlerine direk olarak nasıl bağlanılır?
O Ses Türkiye'de 10 yılın yıldızlar gecesi birincisi kim oldu?
Doğum Parası nasıl alınır? Devlet doğum parası desteği şartları nelerdir?
Survivor İlayda neden yok, neden diskalifiye oldu?
Kefilsiz kredi çekilir mi, nasıl çekilir? 2021
E-devletten süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası sorgulama işlemleri
Rüyada babasının öldüğünü ne demektir? Doğum veya babasının öldüğünü rüyasının tabiri ve anlamı
Arıza dizisi İhtiyar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Nursel Köse kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun Sena karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Aydan Koptur kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
AGİ tutarları nasıl belirleniyor? 2021 Agi hangi şartlarda ödenir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.