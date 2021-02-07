İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...

Arıza dizisi Emine’yi kim canlandırıyor? Pınar Çağlar Gençtürk'ün biyografisi

Gündemde büyük yankı uyandıran Arıza dizisi Emine’yi kim canlandırıyor? Pınar Çağlar Gençtürk'ün biyografisi ile ilgili olarak merak edilen 7 Şubat 2021 Pazar günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Arıza dizisi Emine’yi kim canlandırıyor? Pınar Çağlar Gençtürk'ün biyografisi ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 7 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizde derledik.

07 Şubat 2021 Pazar 19:30
Arıza dizisi Emine’yi kim canlandırıyor? Pınar Çağlar Gençtürk'ün biyografisi
Takip Et:

SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Arıza’da karakterler merak edilmeye devam ediyor. Son bölüm itibari ile özellikle Emine karakterine hayat veren Pınar Çağlar Gençtürk araştırılmaya başlandı. Oyuncunun dizide gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmesi sonrasında Arıza dizisi hayranları ve diziyi izlemeyen pek çok kişi Gençtürk’ün kim olduğunu araştırmaya başladı.

Arıza dizisi Ali Rıza’nın ablası Emine kimdir?

1982 yılında Kocaeli’nde dünyaya gelen Pınar Çağlar Gençtürk oyunculuk kariyerine Kocaeli Tiyatrolarında başladı. Yeditepe Üniversitesi’nde oyunculuk bölümünü kazanan Gençtürk Yüksek Lisansını da Kadir Has Üniversitesinde tamamlamıştır.

1,68 cm boyu olan Gençtürk 67 kilodur. Emine rolü ile Arıza dizisinde görev alan Pınar Çağlar Gençtürk son olarak Kadın dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettirmiştir. Kadın dizisinde Doktor, Evlat Kokusu dizisinde ise Meryem rolü ile hayranları ile bir araya gelmiştir.

2016 yılında ekranlarda olan Sema karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Gençtürk daha sonrasında Arkadaşlar İyidir’de görev alan oyuncu özellikle Çalıkuşu dizisinde ki Münevver karakteri performansı ile adından söz ettirmiştir.

Pınar Çağlar Gençtürk görev aldığı yapımlar

  • Çıplak Gerçek (Gülsen, 2012)
  • Muhteşem Yüzyıl (Beyhan Sultan, 2011-2013)
  • Büyük Buluşma (Şermin, 2004)
  • Rol Aldığı Sinema Filmleri:
  • Siccin: Büyü Haramdır (Nisa, 2014)
  • Herkes mi Aldatır? (Arzu, 2010)
  • 7 Kocalı Hürmüz (Havva, 2009)

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arıza DizisiAli Rızanın Ablası EminePınar çağlar Gençtürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak
Survivor 2021 Baran Köse kimdir, kaç yaşında ve hakkında bilgiler
Survivor 2021 Baran Köse kimdir, kaç yaşında ve hakkında bilgiler
83 plaka hangi ilin plaka kodudur? Kırmızı Oda'da kullanılan 83 plaka hangi ile aittir?
83 plaka hangi ilin plaka kodudur? Kırmızı Oda'da kullanılan 83 plaka hangi ile aittir?
Mesut Can Tomay kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı? Mesut Can Tomay hakkında bilgiler
Mesut Can Tomay kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı? Mesut Can Tomay hakkında bilgiler
Kim milyoner olmak ister'de omurilik sarımsağı damga vurdu!
Kim milyoner olmak ister'de omurilik sarımsağı damga vurdu!
Kim Milyoner Olmak İster'deki Tıp alanı sorusuna yarışmacının doktor arkadaşından beklenmedik cevap!
Kim Milyoner Olmak İster'deki Tıp alanı sorusuna yarışmacının doktor arkadaşından beklenmedik cevap!

Popüler Haberler

Arıza dizisi Emine’yi kim canlandırıyor? Pınar Çağlar Gençtürk'ün biyografisi
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Emir’i kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan'ın biyografisi
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar yaşı ve oynadığı diziler
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
Yağlı ciltler için fondöten seçimi nasıl olmalıdır? Yağlı ciltlerde fondöten kullanımı önerileri
Tövbeler Olsun dizisi Makbuş kimdir? Ayça Işıldar nerelidir?
Liverpool Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ozan Kabak oynuyor mu?
Kırmızı Oda Nazlı’nın annesi kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Tenolcay hakkında bilgiler
Epic Games bu haftaki ücretsiz indirilebilecek oyunlar belli oldu
Biyometrik fotoğraf nedir, hangi özelliklerde olmalı? Biyometrik fotoğraf fiyatları ne kadar?
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 10 Bin TL temel ihtiyaç destek kredisine aynı aileden 2 kişi başvuru yapabilir mi?
Sevdim Seni Bir Kere Mirza kimdir? Gerçek adı nedir? Cenay Türksever hakkında bilgiler
Beşiktaş Konyaspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?
Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2021 Aile Hekimi değişim yapma formu
İnternet kafe ve halı sahalar açılacak mı, ne zaman açılacak?
Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç yaşı ve oynadığı diziler
En çok kullanılan ve popüler Instagram filtreleri
Menajerimi Ara dizisinde Leyla Ertem karakterine Pınar Ünsal hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.