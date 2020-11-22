İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza miktarları
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza...
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne...
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...

Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 22 Kasım 2020 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

22 Kasım 2020 Pazar 19:30
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Arıza’da karakterler merak edilmeye devam ediyor. Son bölüm itibari ile özellikle Emine karakterine hayat veren Pınar Çağlar Gençtürk araştırılmaya başlandı. Oyuncunun dizide gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmesi sonrasında Arıza dizisi hayranları ve diziyi izlemeyen pek çok kişi Gençtürk’ün kim olduğunu araştırmaya başladı.

Arıza dizisi Ali Rıza’nın ablası Emine kimdir?

1982 yılında Kocaeli’nde dünyaya gelen Pınar Çağlar Gençtürk oyunculuk kariyerine Kocaeli Tiyatrolarında başladı. Yeditepe Üniversitesi’nde oyunculuk bölümünü kazanan Gençtürk Yüksek Lisansını da Kadir Has Üniversitesinde tamamlamıştır.


1,68 cm boyu olan Gençtürk 67 kilodur. Emine rolü ile Arıza dizisinde görev alan Pınar Çağlar Gençtürk son olarak Kadın dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettirmiştir. Kadın dizisinde Doktor, Evlat Kokusu dizisinde ise Meryem rolü ile hayranları ile bir araya gelmiştir.

2016 yılında ekranlarda olan Sema karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Gençtürk daha sonrasında Arkadaşlar İyidir’de görev alan oyuncu özellikle Çalıkuşu dizisinde ki Münevver karakteri performansı ile adından söz ettirmiştir.

Pınar Çağlar Gençtürk görev aldığı yapımlar

  • Çıplak Gerçek (Gülsen, 2012)
  • Muhteşem Yüzyıl (Beyhan Sultan, 2011-2013)
  • Büyük Buluşma (Şermin, 2004)
  • Rol Aldığı Sinema Filmleri:
  • Siccin: Büyü Haramdır (Nisa, 2014)
  • Herkes mi Aldatır? (Arzu, 2010)
  • 7 Kocalı Hürmüz (Havva, 2009)

 



Son Güncelleme: 22.11.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arıza DizisiAli Rızanın Ablası EminePınar çağlar Gençtürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!
Bir Annenin Günahı Suna kimdir? Özge Özberk kimdir?
Bir Annenin Günahı Suna kimdir? Özge Özberk kimdir?
Acun Ilıcalı, haftalardır Masterchef'de elenen ismi sızdıran köstebeği buldu!
Acun Ilıcalı, haftalardır Masterchef'de elenen ismi sızdıran köstebeği buldu!
Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!
Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''

Popüler Haberler

Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı ile 2020 yılı ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek
2020 Bayram ikramiyesine zam var mı? 2020 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa final mi yapacak? Atv Maria ile Mustafa yeni bölüm var mı, yok mu?
Arıza dizisinde Füsun karakterini Dilara Aksüyek canlandırıyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun (Leyla Feray) kimdir?
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisindeki Halide karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın yer aldığı diziler
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
İbo Show yeniden mi başlayacak? İbrahim Tatlıses'ten müjde!
Günlük Burç Yorumları 3 Mayıs 2020 Pazar Hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Evde doğal el dezenfektanı nasıl yapılır? Evde doğal dezenfektan yapmak için malzemeler ve yapılışı
Wuhan nerededir? Haritadaki yeri neresidir? Wuhan nüfusu 2020’de ne kadar oldu? Corona virüsünden kaç kişi öldü?
Migros Kurbanlık Nasıl Alınır? Migros 2020 Kurbanlık Fiyatları
Türkiye plaka kodları ve şehirleri
Yeni kimlik kartı kaybetme cezası ve yeniden çıkarma işlemleri 2020
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır yer aldığı dizi ve film yapımları
Z kuşağı nedir, özellikleri nelerdir? Z kuşağı hangi dönemi kapsar?
Son Şaka filminin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.