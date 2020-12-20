Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk kimdir, nereli yaşı kaç?

SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Arıza’da karakterler merak edilmeye devam ediyor. Son bölüm itibari ile özellikle Emine karakterine hayat veren Pınar Çağlar Gençtürk araştırılmaya başlandı. Oyuncunun dizide gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmesi sonrasında Arıza dizisi hayranları ve diziyi izlemeyen pek çok kişi Gençtürk’ün kim olduğunu araştırmaya başladı.

Arıza dizisi Ali Rıza’nın ablası Emine kimdir?

1982 yılında Kocaeli’nde dünyaya gelen Pınar Çağlar Gençtürk oyunculuk kariyerine Kocaeli Tiyatrolarında başladı. Yeditepe Üniversitesi’nde oyunculuk bölümünü kazanan Gençtürk Yüksek Lisansını da Kadir Has Üniversitesinde tamamlamıştır.

1,68 cm boyu olan Gençtürk 67 kilodur. Emine rolü ile Arıza dizisinde görev alan Pınar Çağlar Gençtürk son olarak Kadın dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettirmiştir. Kadın dizisinde Doktor, Evlat Kokusu dizisinde ise Meryem rolü ile hayranları ile bir araya gelmiştir.

2016 yılında ekranlarda olan Sema karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Gençtürk daha sonrasında Arkadaşlar İyidir’de görev alan oyuncu özellikle Çalıkuşu dizisinde ki Münevver karakteri performansı ile adından söz ettirmiştir.

Pınar Çağlar Gençtürk görev aldığı yapımlar