İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? hakkındaki güncel bilgileri 1 Kasım 2020 Pazar tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

01 Kasım 2020 Pazar 19:30
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Arıza’da karakterler merak edilmeye devam ediyor. Son bölüm itibari ile özellikle Emine karakterine hayat veren Pınar Çağlar Gençtürk araştırılmaya başlandı. Oyuncunun dizide gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmesi sonrasında Arıza dizisi hayranları ve diziyi izlemeyen pek çok kişi Gençtürk’ün kim olduğunu araştırmaya başladı.

Arıza dizisi Ali Rıza’nın ablası Emine kimdir?

1982 yılında Kocaeli’nde dünyaya gelen Pınar Çağlar Gençtürk oyunculuk kariyerine Kocaeli Tiyatrolarında başladı. Yeditepe Üniversitesi’nde oyunculuk bölümünü kazanan Gençtürk Yüksek Lisansını da Kadir Has Üniversitesinde tamamlamıştır.


1,68 cm boyu olan Gençtürk 67 kilodur. Emine rolü ile Arıza dizisinde görev alan Pınar Çağlar Gençtürk son olarak Kadın dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettirmiştir. Kadın dizisinde Doktor, Evlat Kokusu dizisinde ise Meryem rolü ile hayranları ile bir araya gelmiştir.

2016 yılında ekranlarda olan Sema karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Gençtürk daha sonrasında Arkadaşlar İyidir’de görev alan oyuncu özellikle Çalıkuşu dizisinde ki Münevver karakteri performansı ile adından söz ettirmiştir.

Pınar Çağlar Gençtürk görev aldığı yapımlar

  • Çıplak Gerçek (Gülsen, 2012)
  • Muhteşem Yüzyıl (Beyhan Sultan, 2011-2013)
  • Büyük Buluşma (Şermin, 2004)
  • Rol Aldığı Sinema Filmleri:
  • Siccin: Büyü Haramdır (Nisa, 2014)
  • Herkes mi Aldatır? (Arzu, 2010)
  • 7 Kocalı Hürmüz (Havva, 2009)

 



Son Güncelleme: 01.11.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arıza DizisiAli Rızanın Ablası EminePınar çağlar Gençtürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!

Popüler Haberler

Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Çoban desteği kimler alabilir? 2020 çoban istihdam desteği ne kadardır?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Sol Yanım dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 2 Kasım 2020 Pazartesi Bankaların mevduat faiz oranları
Çukur Cumaali Efsun'u öldürdü mü? Damla Sönmez Çukur'dan ayrılacak mı?
Belirli gün ve haftalar sayısı kaçtır? Türkiye'de okullarda kutlanan belirli gün ve haftalar tam listesi
Reşit Yemin'dan ayrıldı mı? Yavuz Ketenci Yeni sezonda var mı?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020
Çoçuk yardım parası ne zaman ödenecek? 2020 PTT çoçuk yardım parası
Azize dizisi Asya kimdir? Gerçek adı nedir? Duygu Sarışın rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine Nazlı Pınar Kaya hayat veriyor
En çok izlenen 50 Kore dizisi
Yeni işe başlayan sigortalı çalışan ne zaman emekli olur?
1099 İcra Katibi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Microsoft çalışanı Fransız yönetici Maxime Rastello'dan iğrenç İzmir paylaşımı!
Güz Masalı dizisi bitti mi, neden yok? Güz Masalı yayından kaldırıldı mı?
Star TV İBO SHOW neden yayınlanmadı?
Odeabank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Gerekli belgeler ve başvuru şartları
Bayraklı nerededir? Bayraklı haritada İzmir'in neresinde?
Matrix 4 filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Film ne zaman vizyona girecek?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.