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Arıza dizisi Derya kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hazal Benli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Arıza dizisi Derya kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hazal Benli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 20.12.2020 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 19:52
Arıza dizisi Derya kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hazal Benli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza son bölümüyle beğenileri topladı. Dizinin son bölümünde diziye katılan Derya karakteri de dikkatlerden kaçmadı.

Arıza Derya karakteri

Derya Melek ve Mithat’ın 20’li yaşlarının sonuna gelmiş güzel kızlarıdır. Zengin bir ailede büyüyen Derya şımarık ve istediği olmadığında sinirlenen biri olarak öne çıkıyor. Bencil ve kendisini düşünen biri olan Derya kendi istekleri öne çıktığında kimseyi umursamaz ve düşünmez.

Arıza Derya kimdir?

Arıza dizisinde Derya karakterine güzel oyuncu Hazal Benli hayat veriyor. 10 Haziran 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümü mezunudur. Güzel oyuncu ilk olarak Deniz Yıldızı adlı günlük dizide kamera karşısına geçmiş daha sonra Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde yer almıştır. Hazal Benli’nin yer aldığı tüm yapımlar şu şekildedir;

2020 – Arıza (Derya)

2020 – Hizmetçiler (Aslı)

2018 – Kırgın Çiçekler (Fadik)

2017 – Kara Yazı (İrem)

2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Zeyno)

2015 – Deniz Yıldızı (Seher)



Son Güncelleme: 20.12.2020 19:52
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DiziDeryaArıza
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