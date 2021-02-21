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Arıza dizisi Burak kimdir? Gerçek adı nedir? Olgun Toker nereli, yaşı kaç?

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Arıza dizisi Burak kimdir? Gerçek adı nedir? Olgun Toker nereli, yaşı kaç? haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Arıza dizisi Burak kimdir? Gerçek adı nedir? Olgun Toker nereli, yaşı kaç? ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Şubat 21 Pazar tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 19:39
Arıza dizisi Burak kimdir? Gerçek adı nedir? Olgun Toker nereli, yaşı kaç?
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Arıza ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizi ilginç konusunun yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, izleyiciler Burak karakterine hayat veren oyuncuyu araştırmaya başladı.

Arıza Burak kimdir?

13 Eylül günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yeni dizi Arıza bu akşam ikinci bölümüyle ekranlarda olacak. Dizide Burak karakteri de ilk bölümden dikkatleri çekmeyi başardı. Arıza dizisinde Burak Fuat’ın oğludur. Burak saplantılı bir şekilde Halide’ye aşıktır. Fuat’ın amacı Halide’nin babasının yerine geçmektir. Bu yüzden Halide’nin tüm ailesini öldürür. Arıza dizisinde Burak karakterine Olgun Toker hayat vermektedir.

Olgun Toker kimdir?

Birçok dizi ve filmde yer alan Olgun Toker 1986 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Akademisinde Tiyatro eğitimi alan oyuncu 2010 yılında Saklı Hayatlar adlı diziyle ekranlarda yer aldı. Oyuncu ilerleyen yıllarda Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf gibi yapımlarda da yer almıştır.

Olgun Toker’in yer aldığı diziler

2010- Saklı Hayatlar- Can,

2011- Kurtuluş Son Durak-Hırsız,

2012-Hükümet Kadın,

2018- Yol Arkadaşım 2,

2015- Tatlı Küçük Yalancılar,

2016- Hayat Şarkısı,

2018- Dip,

2019- Bir Aile Hikayesi



Son Güncelleme: 21.02.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
Olgun TokerShow TvArıza
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