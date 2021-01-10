İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...

Arıza dizisi Burak karakteri kimdir? Olgun Toker kimdir, nereli, kaç yaşında?

Pazar günü sitemizde yer verdiğimiz Arıza dizisi Burak karakteri kimdir? Olgun Toker kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Ocak 10 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 19:39
Arıza dizisi Burak karakteri kimdir? Olgun Toker kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Show TV ekranlarının yeni dizisi Arıza ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizi ilginç konusunun yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, izleyiciler Burak karakterine hayat veren oyuncuyu araştırmaya başladı.

Arıza Burak kimdir?

13 Eylül günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yeni dizi Arıza bu akşam ikinci bölümüyle ekranlarda olacak. Dizide Burak karakteri de ilk bölümden dikkatleri çekmeyi başardı. Arıza dizisinde Burak Fuat’ın oğludur. Burak saplantılı bir şekilde Halide’ye aşıktır. Fuat’ın amacı Halide’nin babasının yerine geçmektir. Bu yüzden Halide’nin tüm ailesini öldürür. Arıza dizisinde Burak karakterine Olgun Toker hayat vermektedir.

Olgun Toker kimdir?

Birçok dizi ve filmde yer alan Olgun Toker 1986 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Akademisinde Tiyatro eğitimi alan oyuncu 2010 yılında Saklı Hayatlar adlı diziyle ekranlarda yer aldı. Oyuncu ilerleyen yıllarda Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf gibi yapımlarda da yer almıştır.

Olgun Toker’in yer aldığı diziler

2010- Saklı Hayatlar- Can,

2011- Kurtuluş Son Durak-Hırsız,

2012-Hükümet Kadın,

2018- Yol Arkadaşım 2,

2015- Tatlı Küçük Yalancılar,

2016- Hayat Şarkısı,

2018- Dip,

2019- Bir Aile Hikayesi



Son Güncelleme: 10.01.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Olgun TokerShow TvArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu

Popüler Haberler

Arıza dizisi Burak karakteri kimdir? Olgun Toker kimdir, nereli, kaç yaşında?
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin yer aldığı dizi ve film yapımları
Kefaret dizisi Can karakteri kimdir? Göktan Oktay Göztepe kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kefaret dizisi Meltem karakterini kim canlandırıyor? Özgecan Özacar kimdir?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kefaret dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Show TV Arıza tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Tövbeler Olsun Demet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semiha Bezek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
10 Ocak 2021 Pazar Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 10 Ocak 2021 Pazar Koronavirüs sonuçları
Adres kodu nedir, nasıl alınır? Adres kodu sorgulama işlemleri
Kasım 2019 aylık burç yorumları! Kasım ayı sizin için nasıl geçecek? Yıldız falınız Kasım 2019 için ne diyor?
Arıza dizisi Ali Rıza'nın yeğeni Aslı kimdir? Sıla Gözüm
Çiftçi belgesi nasıl, nereden alınır?
Kapatılan instagram hesabı tekrar nasıl açılır? Kapatılan instagramı aktif etme
Kefaret dizisindeki Zeki karakteri kimdir?
Rüyada bulgur görmek neye işaret eder?
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu'nun yer aldığı diziler
Tövbeler Olsun Sena karakterini kim canlandırıyor? Aydan Koptur biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret dizi çekim seti hangi ilde?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.