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Arıza dizisi Balaban kimdir? Rüzgar Aksoy yer aldığı dizi ve film yapımları

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Arıza dizisi Balaban kimdir? Rüzgar Aksoy yer aldığı dizi ve film yapımları haberine ilişkin yeni gelişmeler, 11.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 20:17
Arıza dizisi Balaban kimdir? Rüzgar Aksoy yer aldığı dizi ve film yapımları
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi olan Arıza’nın oyuncu kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Daha önce Muharrem Özcan ve Nursel Köse gibi isimleri dahil olduğu diziye ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy’da Balaban karakteriyle katıldı.

Arıza Balaban kim?

Balaban, seneler önce ailesini bir kazada kaybetmiş ve dayı dediği bir kişi tarafından büyütülmüş. Temiz kalpli ve dürüst biri olan Balaban, dayı dediği kişinin zorlamasıyla mafya girmiştir. Sporu ve teknolojiyi seven Balaban’ın yolu Arıza ile kesişir. İhtiyar’ın işini bitirmeye çalışan Ali Rıza ile iş biriliği yaparlar.

Rüzgar Aksoy kimdir?

5 Ocak 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Rüzgar Aksoy, ilk olarak Adanalı dizisiyle ekranlara çıkmıştır. Daha sonra Kara Sevda dizisiyle tanınmıştır. Son olarak Ramo dizisinde yer alan Aksoy, birçok dizi ve filmde yer almıştır. Rüzgar Aksoy 1.83metre boyunda ve 80kg ağırlığındadır.




Son Güncelleme: 11.04.2021 20:17
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Anahtar Kelimeler:
Show TvRüzgar AksoyBalabanArıza
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