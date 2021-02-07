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Arıza dizisi Aslı kimdir? Sıla Gözüm yaşı ve oynadığı diziler

Türkiye basınında yankı uyandıran Arıza dizisi Aslı kimdir? Sıla Gözüm yaşı ve oynadığı diziler hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 7 Şubat 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Arıza dizisi Aslı kimdir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 19:52
Arıza dizisi Aslı kimdir? Sıla Gözüm yaşı ve oynadığı diziler
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Arıza dizisi vatandaşlarımızın dikkatini çekmeye devam ederken dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Arıza dizisinde Ali Rıza’nın yeğenini oynayan Aslı’nın kim olduğu vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza, vatandaşlarımızın en çok ilgi gösterdiği diziler arasında yer alıyor. Dizi sevildikçe dizinin oyuncuları da merak edilmektedir. Her Pazar günü saat 20:00’da ekranlara gelen Arıza’nın güzel oyuncularından Ali Rıza’nın yeğenini oynayan Aslı’nın kim olduğu belli oldu.

Ali Rıza’nın Yeğeni Aslı Kimdir?

Arıza dizisine ismini veren ve lakabı Arıza olan Ali Razı’nın yeğeni olan Aslı, bazı tehlikelerin içindedir. Ali Rıza onu bu tehlikelerden korumak istemektedir. Aslı, Ali Rıza’nın kız kardeşi olan Emine’nin kızıdır. Aslı, güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile gerçekten dikkatleri üzerine çekmektedir. Gerçek adı Sıla Gözüm’dür. Öncesinde reklam filmlerinde boy gösteren başarılı oyuncu ilk kez Arıza dizisiyle bir dizide rol almış oldu. 24 yaşında olan güzel oyuncu güzel sanatlardan mezundur.



Son Güncelleme: 07.02.2021 19:52
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Anahtar Kelimeler:
Sıla GözümAslıArıza
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