Arıza dizisi Aslan Demirci Kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, nerelidir, hangi dizilerde oynadı?

Mert Altınışık Biyografisi
Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisine dahil olan Mert Altınışık, bu dizide Aslan Demirci karakterine hayat verecek. Kendisi FOX TV ekranlarındaki Yasak Elma dizisinden bu diziye dahil oldu. Kendisi 179 cm boyundadır. Beni Affet dizisinde de Kemal karakterini oynadı. 1986 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunundur ve aslen Adanalıdır. Daha önce Türkan, Firar ve Kavak Yelleri gibi dizilerde rol aldı. Meryem dizisinde de kendisine yer buldu.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:10