İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Arıza dizisi Aslan Demirci Kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, nerelidir, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Mert Altınışık, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Arıza dizisi Aslan Demirci karakteri kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, gerçek adı nedir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:10
Arıza dizisi Aslan Demirci Kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, nerelidir, hangi dizilerde oynadı?
Takip Et:

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Mert Altınışık, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Mert Altınışık, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Arıza dizisi Aslan Demirci karakteri kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, gerçek adı nedir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Mert Altınışık Biyografisi

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisine dahil olan Mert Altınışık, bu dizide Aslan Demirci karakterine hayat verecek. Kendisi FOX TV ekranlarındaki Yasak Elma dizisinden bu diziye dahil oldu. Kendisi 179 cm boyundadır. Beni Affet dizisinde de Kemal karakterini oynadı. 1986 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunundur ve aslen Adanalıdır. Daha önce Türkan, Firar ve Kavak Yelleri gibi dizilerde rol aldı. Meryem dizisinde de kendisine yer buldu.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ArızaMert Altınışık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Şeker kimdir?
Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi

Popüler Haberler

Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Leyla Sayar kimdir? Leyla Sayar'ın hayatı
Berrak Kuş kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Hakan Boyav kimdir?
Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?
Emeklilere müjdeli haber! 10 maddelik talepler listesi meclise sunuldu!
Saksı Olmanın Faydaları film konusu ve oyuncuları
Kod Adı: Kulüp dizisi oyuncuları ve konusu
Volkan Yosunlu kimdir, nerede doğmuştur? Volkan Yosunlu evli mi? Volkan Yosunlu kaç yaşında?
Gürcistan yaşam şartları nasıl? 2021 Gürcistan asgari ücretleri
İpek Karapınar kimdir, nerede doğmuştur? İpek Karapınar evli mi? İpek Karapınar kaç yaşında?
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir?
Gökhan Mumcu kimdir? Nerelidir? Gökhan Mumcu kaç yaşındadır?
Oyuncu Burç Kümbetlioğlu kimdir? Kısa biyografisi
Merve Sevi kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?
Oyuncu Jale Arıkan kimdir? Jale Arıkan nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.