Arıza dizisi Aslan Demirci Kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, nerelidir, hangi dizilerde oynadı?

Mert Altınışık Biyografisi

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Mert Altınışık, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımızdizisi Aslan Demirci karakteri kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, gerçek adı nedir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisine dahil olan Mert Altınışık, bu dizide Aslan Demirci karakterine hayat verecek. Kendisi FOX TV ekranlarındaki Yasak Elma dizisinden bu diziye dahil oldu. Kendisi 179 cm boyundadır. Beni Affet dizisinde de Kemal karakterini oynadı. 1986 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunundur ve aslen Adanalıdır. Daha önce Türkan, Firar ve Kavak Yelleri gibi dizilerde rol aldı. Meryem dizisinde de kendisine yer buldu.