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Arıza dizisi Ali Rıza'nın babası öldü mü? Mehmet Emin diziye geri dönüyor mu?

Show Tv’nin sevilen dizilerinden biri olan Arıza dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Arıza dizisini severek takip edenler Ali Rıza’nın babasının yaşayıp yaşamadığını merak ediyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:21
Arıza dizisi Ali Rıza'nın babası öldü mü? Mehmet Emin diziye geri dönüyor mu?
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Show Tv’nin sevilen dizilerinden biri olan Arıza dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Arıza dizisini severek takip edenler Ali Rıza’nın babasının yaşayıp yaşamadığını merak ediyor.

Ali Rıza’nın babası Mehmet Emin bey Muzaffer ile beraber dizide bir ajanı oynuyor. Mehmet Emin bey o demir yolları çalışanı olarak gözükse de aslında devletin adına çalışan bir ajan. Muzaffer Cura ise kütüphanede müdür gibi görünse de o da devlet adına çalışan bir ajan.

Mehmet Emin bey’in eşi Rukiye Altay eşinin sıradan bir çalışan olmadığını hissediyordu. Fakat ne Ali rızaya ne de öteki evlatlarına Bu hissettiklerini söylemiyordu. Çünkü bunu anlayabileceklerini düşünmüyordu. İzleyiciler Mehmet Emin beye ne olduğunu merak ediyor. Tahminlerimize göre önümüzdeki bölümlerde diziye tekrar döneceğini düşünüyoruz.

Ali Rıza’nın babası Mehmet Emin bey’in Haşmet’in ailesinin öldürmesinde önemli role aldığı düşünülmekte. Bu sebeple Ali Rıza Halide’nin arasına soğukluk giriyor fakat meselenin aslının düşündüklerinden çok başka olduğunu anlayacaklar.

Show Tv’de yayınlanan Arıza dizisinin Mehmet Emin beyi yaşıyor. Senaryoyu da Mehmet Emin beyin yaşamı üzerine sürdürüyorlar. Fakat Ali Rıza’nın  kendilerini terk eden babasını affedeceği konusunda bir bilgi yok. Muzaffer Curo Mehmet Emin beyin yaşadığını bilse de, Ali Rıza’nın bunu ne zaman öğreneceğini bilmek şuan imkansız.

Arıza dizisinin nasıl ilerleyeceğini bilmesek de tahminimize göre Ali Rıza ve Mehmet Emin beyin birleşmesi ve birlikte iş yapacağını düşünüyoruz. Ali Rıza’nın babasını hemen kabullenmeyeceğini bilsek de dizinin gidişatının bu olduğu görülmektedir.

Arıza dizisinde Ali Rıza’nın babası Mehmet emin Bey’in döneceğini ve öncelikle İhtiyar’dan sonrasında başına gelenlerden sorumlu olan herkesten öcünü alacak. Şimdilik Arıza dizisinin Mehmet Emin beyini kimin oynayacağı henüz belirlenmedi.



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:21
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Anahtar Kelimeler:
ArızaShow Tv
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