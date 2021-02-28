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Arıza dizi oyuncusu Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar hakkında bilgiler

Arıza dizi oyuncusu Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar hakkında bilgiler konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 28 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Arıza dizi oyuncusu Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar hakkında bilgiler haberimize göz atarak Şubat 28 Pazar tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 19:32
Arıza dizi oyuncusu Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar hakkında bilgiler
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Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.

Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 28.02.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
şehmuzArıza
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