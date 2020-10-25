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Arıza dizi oyuncusu Rasim kimdir? Uygar Özçelik hakkında bilgiler

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Arıza dizi oyuncusu Rasim kimdir? Uygar Özçelik hakkında bilgiler ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 25 Ekim 2020 Pazar tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Arıza dizi oyuncusu Rasim kimdir? Uygar Özçelik hakkında bilgiler hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

25 Ekim 2020 Pazar 19:41
Arıza dizi oyuncusu Rasim kimdir? Uygar Özçelik hakkında bilgiler
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Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.


Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.



Son Güncelleme: 25.10.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
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