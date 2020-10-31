İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

Arıza Cabir kimdir? Gerçek adı nedir? Fırat Tanış kaç bölüm dizide kalacak?

Arıza dizisine konuk oyuncu olarak katılan Cabir karakteri dikkat çekti. İzleyiciler Arıza Cabir kimdir, gerçek adı nedir merak ediyordu. Cabir karakterine Fırat Tanış hayat verirken izleyiciler Fırat Tanış dizide kaç bölüm kalacak araştırıyor.

31 Ekim 2020 Cumartesi 13:48
Arıza Cabir kimdir? Gerçek adı nedir? Fırat Tanış kaç bölüm dizide kalacak?
Takip Et:

Show TV ekranlarının yeni dizisi Arıza’ya sürpriz bir isim dahil oldu. Diziye konuk oyuncu olarak usta oyuncu Fırat Tanış katıldı. Dizide Cabir karakterine hayat veren Tanış’ın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

Pazar akşamı yayınlanacak olan dizide Fırat Tanış izleyici karşısına Cabir karakteriyle çıkacak.

Arıza Cabir kim, gerçek adı?


Uzun süredir ekranlarda yer almayan Fırat Tanış Arıza dizisiyle kısa süreliğine de olsa ekranlara dönecek. Tanış dizide Cabir karakterine hayat verecek. Cabir, silah ticaretiyle uğraşan ve istihbaratın aradığı azılı bir katildir.

Fırat Tanış

1975 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu aslen Gürcistan kökenlidir. Usta oyuncu 199 yılında lise eğitimi gördüğü yıllarda tiyatro ve oyunculuğa yönelmiş ve liseler arası düzenlenen bir tiyatro yarışmasında ödül kazanmıştır.

Oyunculuğun yanı sıra köşe yazarlığı, senaristlik ve müzisyenlik yapan Tanış, İstanbul Devlet Konservatuvarında oyunculuk eğitimi almış ve ardından İBB Şehir Tiyatrolarında rol almaya başlamıştır.

Usta oyuncu Geniş Aile dizisinde Koyu Bilal karakteriyle adını duyurmuş ve ilerleyen yıllarda çok sayda yapımda yer almıştır.



Son Güncelleme: 31.10.2020 13:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fırat TanışDiziArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisi Cihan karakterini kim canlandırıyor? İsmail Hacıoğlu kimdir?
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk'ün hayatı!
Kırmızı Oda dizisindeki Sema karakteri Kimdir? Nur Erkul dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya yaşı ve oynadığı diziler
Çocukluk dizisi Nene karakteri kimdir? İpek Çiçek hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinde Dilek'in nişanlısı geldi, ortalık karıştı!
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yaşı ve oynadığı diziler
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2020 Boşanma Dilekçesi ücreti
Gönül Dağı Veysel kimdir? Semih Ertürk biyografisi
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Survivor 2019 Atakan Arslan Kimdir? Avatar Atakan Hakkında Bilgiler
50 Kelimelik Mektuplar dizisi konusu ve oyuncuları
TRT Yetenek Sende yarışması formatı ne? Yetenek Sende yarışması ne zaman başlıyor?
Azeri psikolog Nez kimdir? Azeri psikolog Nez hakkında bilgiler
Eminevim faizsiz, kefilsiz ve banka kredisiz araba alma imkanı veriyor!
Eve rüzgar gülü sistemi kurarak elektrik üretimi nasıl yapılır?
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Deprem sigortası neleri kapsar? Deprem hasarlarının hepsi güvencede mi? Hangi binalar deprem sigortası güvencesinde?
E Tebligat Sistemi Nedir? Nasıl Kullanılır?
İzmir depreminde hayatını kaybeden kişilerin isimleri açıklandı mı, belli mi?
Star Tv Babil dizisi bu akşam neden yok, neden yayınlanmıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.