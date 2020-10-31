Arıza Cabir kimdir? Gerçek adı nedir? Fırat Tanış kaç bölüm dizide kalacak?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Arıza’ya sürpriz bir isim dahil oldu. Diziye konuk oyuncu olarak usta oyuncu Fırat Tanış katıldı. Dizide Cabir karakterine hayat veren Tanış’ın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

Pazar akşamı yayınlanacak olan dizide Fırat Tanış izleyici karşısına Cabir karakteriyle çıkacak.

Arıza Cabir kim, gerçek adı?

Fırat Tanış

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Fırat Tanış Arıza dizisiyle kısa süreliğine de olsa ekranlara dönecek. Tanış dizide Cabir karakterine hayat verecek. Cabir, silah ticaretiyle uğraşan ve istihbaratın aradığı azılı bir katildir.

1975 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu aslen Gürcistan kökenlidir. Usta oyuncu 199 yılında lise eğitimi gördüğü yıllarda tiyatro ve oyunculuğa yönelmiş ve liseler arası düzenlenen bir tiyatro yarışmasında ödül kazanmıştır.

Oyunculuğun yanı sıra köşe yazarlığı, senaristlik ve müzisyenlik yapan Tanış, İstanbul Devlet Konservatuvarında oyunculuk eğitimi almış ve ardından İBB Şehir Tiyatrolarında rol almaya başlamıştır.

Usta oyuncu Geniş Aile dizisinde Koyu Bilal karakteriyle adını duyurmuş ve ilerleyen yıllarda çok sayda yapımda yer almıştır.