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Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dahil edildi. Balaban karakterine hayat verecek olan Tolga Sarıtaş'ın kim olduğu, dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 06:30
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi, yapımında O3 Medya, başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş’ın bulunduğu Arıza dizisinin 7 Şubat Pazar günü ekranlarda olacak olan yeni bölümünde sürpriz bir isim yer alacak. Renkli kişiliğiyle Arıza ekibinde yer alan isimse sevilen ve başarılı oyuncumuz Rüzgar Aksoy’dur.

Arıza dizisinde Aksoy, farklı ve tuhaf bir karakter olan Balaban’a hayat verecek. Trajik bir trafik kazasında ailesinde kopan ve dayısının yanında büyüyen Balaban, keskin zekasıyla kendisini göstermektedir. Teknoloji ve spora merak duyan genç adam, dayısının etkisiyle istemediği halde karanlık dünyaya adım atmak zorunda kalır. Yolu bir şekilde Ali Rıza’yla da kesişen Balaban’ın gelişi hassas olan dengeleri iyiden iyiye gerecek ve merak dolu gelişmelere neden olacaktır.



Son Güncelleme: 06.02.2021 06:30
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Anahtar Kelimeler:
ArızaBalabanTolga Sarıtaş
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