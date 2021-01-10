İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...

Arıza Aslı kimdir? Sıla Gözüm gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Arıza Aslı kimdir? Sıla Gözüm gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 10.01.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 19:52
Arıza Aslı kimdir? Sıla Gözüm gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Takip Et:

Arıza dizisi vatandaşlarımızın dikkatini çekmeye devam ederken dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Arıza dizisinde Ali Rıza’nın yeğenini oynayan Aslı’nın kim olduğu vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza, vatandaşlarımızın en çok ilgi gösterdiği diziler arasında yer alıyor. Dizi sevildikçe dizinin oyuncuları da merak edilmektedir. Her Pazar günü saat 20:00’da ekranlara gelen Arıza’nın güzel oyuncularından Ali Rıza’nın yeğenini oynayan Aslı’nın kim olduğu belli oldu.

Ali Rıza’nın Yeğeni Aslı Kimdir?

Arıza dizisine ismini veren ve lakabı Arıza olan Ali Razı’nın yeğeni olan Aslı, bazı tehlikelerin içindedir. Ali Rıza onu bu tehlikelerden korumak istemektedir. Aslı, Ali Rıza’nın kız kardeşi olan Emine’nin kızıdır. Aslı, güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile gerçekten dikkatleri üzerine çekmektedir. Gerçek adı Sıla Gözüm’dür. Öncesinde reklam filmlerinde boy gösteren başarılı oyuncu ilk kez Arıza dizisiyle bir dizide rol almış oldu. 24 yaşında olan güzel oyuncu güzel sanatlardan mezundur.



Son Güncelleme: 10.01.2021 19:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sıla GözümAslıArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu

Popüler Haberler

SGK borcu yapılandırma 2021 ne zaman bitiyor, başvuru tarihi uzatıldı mı?
Zamlı rakı fiyatları ne kadar oldu? 35lik, 50lik, 70lik, 100lük, 150lik yeni rakı fiyatları ne kadar?
Malulen emeklilik nedir, başvuru nasıl yapılır?
Bugün kimin maçı var 10 Ocak 2021 Pazar TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
İstenmeyen SMS'ler ( reklam ve spam ) nasıl iptal ediliyor? E-devlet istenmeyen SMS iptal etme
Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma başvurusu son tarih ne zaman bitiyor?
Arıza yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Gerçek adı ne? Nazlı Kar oynadığı diziler
Kefaret Cansu Kimdir? Bahar Ece Yılmaz Yaşı, Boyu, Sevgilisi
15 Banka Farklı Pozisyonda personel alımı yapacak! Banka personel alım şartları ve ilanları
Bir Başkadır Hayrunnisa kimdir? Bige Önal kimdir?
Azize Dizisi Osman kimdir? Gerçek adı nedir? Cenk Kangöz hakkında bilgiler
Bay Yanlış Soner kimdir? Gerçek adı nedir? Taygun Sungar rol aldığı yapımlar
CİMER Whatsapp ihbar şikayet ve iletişim hattı
Öğretmen dizisi ne zaman final yapacak? Fox TV Öğretmen final sebebi ne?
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli nerelidir?
Kefaret dizisi Melis’i kim canlandırıyor? Senay Dede'nin biyografisi
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat yer aldığı dizi ve film yapımları
Evden çalışarak para kazanma yöntemleri
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.