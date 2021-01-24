Arıza Ali Rıza Halide'yi kurtarabilecek mi?

Show TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın oynadığıdizisinin 19. Bölümde yaşanacak olaylar ilgi çekti. Arıza dizisinin 19. bölümünde Muzafferin eline hem’yi hem de Haşmet’i ele verecek kozlar geçmektedir.ise sevdiklerini kurtarmak için sonucu ne olursa olsun çılgın bir plan yapar ve onu devreye sokar. Haşmet ise yaşananlardan sonra Fuat’ı karşısına alır ve geçmişteki olayların ve acımasız ihanetin bedelini soracaktır. Fakat Fuat bu durum karşısında sessizliğini korur. Burak ise babasını bulmak için her şeyi göze alır ve karşısında aileden Murat’ı bulur. Murat ise anlaşmayı bozmamak için kardeşi ile karşı karşıya kalmayı göze alır. Muzaffer ise Ali Rıza’dan bir istekte bulunur ve en kıymetlisi üzerinde tehditler savurmaya başlar.