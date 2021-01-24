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Arıza Ali Rıza Halide'yi kurtarabilecek mi?

Show TV’de yayınlanan Arıza dizisinde Ali Rıza’nın Halide’yi kurtarıp kurtaramayacağı merak konusu oldu. Ali Rıza Halide’yi kurtarabilecek mi? Arıza dizsinin 19.bölümünde neler olacak? sorularının cevapları ve daha fazla bilgi haberimizde yer almaktadır.

24 Ocak 2021 Pazar 22:29
Arıza Ali Rıza Halide'yi kurtarabilecek mi?
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Show TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın oynadığı Arıza dizisinin 19. Bölümde yaşanacak olaylar ilgi çekti. Arıza dizisinin 19. bölümünde Muzafferin eline hem Halide’yi hem de Haşmet’i ele verecek kozlar geçmektedir. Ali Rıza ise sevdiklerini kurtarmak için sonucu ne olursa olsun çılgın bir plan yapar ve onu devreye sokar. Haşmet ise yaşananlardan sonra Fuat’ı karşısına alır ve geçmişteki olayların ve acımasız ihanetin bedelini soracaktır. Fakat Fuat bu durum karşısında sessizliğini korur. Burak ise babasını bulmak için her şeyi göze alır ve karşısında aileden Murat’ı bulur. Murat ise anlaşmayı bozmamak için kardeşi ile karşı karşıya kalmayı göze alır. Muzaffer ise Ali Rıza’dan bir istekte bulunur ve en kıymetlisi üzerinde tehditler savurmaya başlar.



Son Güncelleme: 24.01.2021 22:29
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Anahtar Kelimeler:
ArızaAli RızaHalide
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