Arıza 26. bölüm izle - 14 Mart Pazar Show TV Arıza son bölüm canlı izle

Haşmet Ağa, Halide’yi bulamayan Ali Rıza’ya sert tepki gösterir. Ali Rıza, Halide’yi bulmak için her şeyi yapacağını söyler. Ali Rıza’nın planının ne olduğu henüz bilinmiyor.

Ali Rıza, Halide’nin yerini öğrenmek için Balaban’ı arar ancak Halide’yi Balaban kaçırmamıştır. İhtiyar, Halide’yi kaçıran kişinin Balaban olduğunu düşündüğü için Burak’a emir verir. Tutsak olarak tutulan Halide’nin karşısına Balaban gelir ve ailesinin ölümüyle ilgili gerçekleri onun yüzğne vurur. Halide şok olur. İhtiyar, Balaban’ı karşınına oturtmasına rağmen henüz ona yer vermek gibi bir niyeti yoktur.

Oyuncu kadrosu

Dizinin başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan yer alıyor. Tolga Sarıtaş, taksicilik yapan ve kendi halinde yaşamakta olan Ali Rıza karakterine hayat veriyor. Ayça Ayşin Turan ise yeraltı dünyanın patronlarından birinin değerli kızı Halide’ye hayat veriyor. Dizinin oyuncuları arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Dilara Aksüyek, Yeşim Salkım gibi ünlü isimler bulunuyor.

Son bölümde yaşanlar

Ali Rıza, İhtiyar’la buluşur ve Balaban’ı bulacağının sözünü verir. Burak, abisinin babasını sattığını öğrenir ve yıkılır. Balaban, Halide’nin kliniğine gider. İhtiyar, konsorsiyum üyelerini toplar ve kararlar alırlar. Burak ve Balaban işbirliği yapar. Ali Rıza, babasıyla ilgili yeni bilgiler öğrenmeye devam eder. Ali Rıza’nın aklı iyice karışmaktadır.

Arıza’nın çekildiği yer neresi?

Arıza dizisi İstanbul’un Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde çekilmektedir. Çamlıca Tepesi ve Ortaköy sırtlarında da çekimler yapılmıştır.

Arıza dizini ne hakkındadır?

Ali Rıza, ailesine düşkün olan mert bir adamdır. Taksicilik yaptığı sırada şans eseri arabasına Halide biner. Ali Rıza, Halide’yi kötü bir durumdan kurtarmış olur. Ali Rıza kahraman olacaktır ve Halide kendi karanlık geçmişiyle yüzleşecektir. Yolları kesişen ikili zorluklarla beraber mücadele edecektir.

Yeni bölüm yayın tarihi

Arıza’nın yeni bölümü 14 Mart Pazar günü saat 20.00’da Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Arıza dizisinin 25. bölümünü buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. YouTube üzerinden izlemek isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.