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Arıza 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 24. bölüm özeti!

Arıza dizisinin 24. bölümü Show TV’de yayınlandı. Dizinin 24. Bölümü sonrasında gelecek hafta ekranlarda olacak 25. Bölüm fragmanı da izleyici ile paylaşıldı. Arıza 24. Bölüm özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:21
Arıza 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 24. bölüm özeti!
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Arıza isimli dizinin 24. bölümünde; İhtiyar’ın, Balaban’ın şartını kabul etmesi ile konsorsiyumda yeni bir dönem başlıyor. Ali Rıza, Halide’nin başına gelenler sonrasında Balaban’ın peşini bırakmamakta kararlıdır. Konsorsiyum toplandığı zaman da Ali Rıza yaptığı şeyler ile herkesi şaşırtır.

Arıza dizisinin 25. bölümünün

fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin 25. bölümünün fragmanı daha yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman sizler ile paylaşacağız.

Arıza dizisinin 24. bölümünde neler yaşandı?

Ali Rıza ile ailesi Haşmet’in evine Halide’yi istemek için gittikleri zaman beklenmeyen bir olay ile karşılaşırlar. Her şeyi göze alan Ali Rıza, babası hakkında gerçeklere ulaşmak adına eski bir polisin peşine düşüyor. O sırada konsorsiyum almış olduğu karar ile Ali Rıza’yı oyun dışında bırakıyor.



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:21
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