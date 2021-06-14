Arın Kuşaksızoğlu kimdir?

Sakarya'da hayata gözlerini açan ve Arın Kulaksızoğlu 1984 doğumludur. Yani 37 yaşında olan ünlü oyuncu eğitim hayatına Kadıköy Anadolu lisesinden mezun olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne Felfese bölümüne kayıt yaptırdı.

ODTÜ'de başarılı bir eğtim hayatı geçiren ünlü daha sonra oyunculuk merakı sardı ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sanat ve tasarım daha sonra da İstanbul Bilgi Üniversite kültürel incemeler dalında yüksek lisansını başarılı ile tamamnlmıştır.

Doktorasını da İstanbul Bilgi Üniversitesi iletişim alanında tamamlayarak akademik kariyerini tamamlamıştır.

Entelektüel kişiliği ön plana çıkan başarılı oyuncu müzik ve edebiyat ile de ayırca ilgildir. Bir kitap yazdığı ifade edilen oyuncunub rock grubunda da solistlik yapması dikkatlerden kaçmıyor. Aynı zamanda müzik üzerine yazarlık ve editörlük yapan oyuncu dizi ve fimlerde de oynculuk becerisini göstermiştir.

Arın Kuşaksızoğlu'nun rol aldığı sinema filmleri;

2013 – Daire (Atıl İnanç)

2017 – Kaygı (Deniz)

2017 – Noah Land (Nuh Tepesi) (Ahmet)

2018 – Lady Winsley (Fuat)

2019 – Bilmemek

2015 senesinde Pizza Hut ve 2013 yılında Doğadan Çay reklamlarında oynamıştır.

Seslendirme Çalışmaları;

Akbank, Garanti Bankası, Coca Cola, Polimeks, Beş Haberci (Belgesel), Posta Pulları (Belgesel), League of Legends (Karthus) çeşitli radyo ve reklam spotları.