Arık Böke Erdenet Çukur dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Barış Arduç yok mu, neden veda etti?

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur’da ayrılık rüzgarı esiyor. Sevilen diziye yeni sezonda katılan Arık Böke karakteri diziye veda etti. Dizide Arık Böke karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Barış Arduç sosyal medya hesabından Çukur’a ve izleyicilere veda mesajı yayınladı.
Arık Böke neden öldü, Barış Arduç Çukur’dan neden ayrıldı?
Dizinin dün yayınlanan bölümünde vurulan Arık Böke öldü. Arık Böke karakterinin vurulması senaryonun ilerleyişiyle alakalı olarak görüldü. Arık Böke karakterine hayat veren Barış Arduç sosyal medya hesabından izleyicilere teşekkür eden bir veda mesajı yayınladı.
Son Güncelleme: 19.10.2020 19:25