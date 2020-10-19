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Arık Böke Erdenet Çukur dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Barış Arduç yok mu, neden veda etti?

Arık Böke Erdenet Çukur dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Barış Arduç yok mu, neden veda etti? haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 19.10.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:25
Arık Böke Erdenet Çukur dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Barış Arduç yok mu, neden veda etti?
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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur’da ayrılık rüzgarı esiyor. Sevilen diziye yeni sezonda katılan Arık Böke karakteri diziye veda etti. Dizide Arık Böke karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Barış Arduç sosyal medya hesabından Çukur’a ve izleyicilere veda mesajı yayınladı.


Ay Yapım’ın hazırladığı dizinin yeni sezonunda kadroya katılan Barış Arduç dizide Arık Böke Erdenet karakterine hayat veriyordu. Arık ve Yamaç’ın sahneleri büyük bir ilgiyle izlenirken, Barış Arduç’un diziden ayrılması sürpriz bir şekilde karşılandı. Arık Böke dün akşam yayınlanan bölümde Cumali Koçavalı tarafından vurulmuştu.

Arık Böke neden öldü, Barış Arduç Çukur’dan neden ayrıldı?

Dizinin dün yayınlanan bölümünde vurulan Arık Böke öldü. Arık Böke karakterinin vurulması senaryonun ilerleyişiyle alakalı olarak görüldü. Arık Böke karakterine hayat veren Barış Arduç sosyal medya hesabından izleyicilere teşekkür eden bir veda mesajı yayınladı.



Son Güncelleme: 19.10.2020 19:25
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Anahtar Kelimeler:
DiziShow TvÇukur
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