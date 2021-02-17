İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Arif Verimli Müge Anlı'dan neden ayrıldı? Arif Verimli Şevki Sözen neden tartıştılar?

ATV’nin vazgeçilmez sabah kuşakları arasında yer alan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı uzun yıllardır beraber yer aldıkları ünlü psikiyatrist Arif Verimli programdan ayrıldı mı? Arif Verimli artık programa katılmayacak mı? Ayrılma sebebi Prof. Dr. Şevki Sözen mi?

17 Şubat 2021 Çarşamba 13:44
Arif Verimli Müge Anlı'dan neden ayrıldı? Arif Verimli Şevki Sözen neden tartıştılar?
Takip Et:

ATV ekranlarında her sabah saat 10.00 ile uzun yıllardır program yapan araştırmacı- gazeteci Müge Anlı sunmuş olduğu programda psikiyatrist Arif Verimli ve Prof. Dr. Şevki Sözen ile devam ediyor. 15 Şubat tarihi ile Arif Verimli’nin programa katılmaması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Arif Verimli ise kendi twitter hesabından açıklama yaptı.

Arif Verimli’nin ayrılma sebebi Şevki Sözen mi?

13 yıla yakındır birlikte program yapan Arif Verimli, son paylaşımında programdan ayrılık sebebini kişisel hassasiyetlerine önek vererek açıkladı. Ancak izleyiciler bu durumun Şevki Sözen ile alakalı olduğunu düşünerek ünlü psikiyatriste ‘Şevki Hoca yüzünden mi ayrıldınız’ sorularına maruz kalan doktor ‘evet’ cevabını verdi.

Program sırasında gerginlik yaşandı!

Canlı yayın da Müge Anlı bir konu sonrasında Arif Verimli ’ye dönerek ‘Hocam ne yapalım Bakırköy Devlet Hastanesi’ne falan mı götürelim?’ sorusuna Verimli Şevki Sözen’e imada bulunarak ‘Şevki söylesin ne diyecekse o konuda’ cevabını vermişti. Programda kısa süreli gerginlik yaşandı.

Arif Verimli kimdir?

1954 Antalya doğumlu Arif Verimli ticaret yapan babanın 4. çocuğudur.  Eğitim hayatını Antalya’da tamamlandı. Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesini kazarak üniversite hayatını Bursa’da geçirdi.  Birçok başarılara imza atan Verimli Türkiye’nin dört bir yanında çalışarak öğrencilere, küçük yaş gruplarına, askerlere faydası dokundu. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Verimli şu an için kendi muayenesinde serbest hekimlik yapmaktadır. Arif Verimli evli ve 2 çocuğu vardır.



Son Güncelleme: 17.02.2021 13:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıATVArif Verimlişevki SözenProgram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisine IMDb'den puan şoku
‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisine IMDb'den puan şoku

Popüler Haberler

Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
19 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 19 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Macbook Pro 16 inç ekran ne zaman çıkacak? Heyecanlı bekleyiş sürüyor
Koronavirüs salgını gıda yardımı, personel çağırma, seyahat izini için önemli numaralar
Modem wifi şifresi nasıl değiştirilir? Adım adım wifi şifresi değiştirme işlemi
DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS puan hesaplaması
Hangi vergi dairesine bağlıyım? Bağlı olduğum vergi dairesini nasıl öğrenebilirim
TV8 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hucurat Suresi kaçıncı sayfadadır, kaçıncı cüz? Hucurat sures cüz ve sayfası
Sol Yanım bitti mi, final mi yaptı? Sol Yanım neden final yapıyor?
Kanal 7 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bim indirimli ürünler kataloğu 19 Şubat 2021 Cuma indirim fırsatları
Hafta sonu 20 Şubat 2021 Cumartesi açık noter var mı? 20 Şubat 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.