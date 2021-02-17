Arif Verimli Müge Anlı'dan neden ayrıldı? Arif Verimli Şevki Sözen neden tartıştılar?

ATV ekranlarında her sabah saat 10.00 ile uzun yıllardır program yapan araştırmacı- gazeteci Müge Anlı sunmuş olduğu programda psikiyatrist Arif Verimli ve Prof. Dr. Şevki Sözen ile devam ediyor. 15 Şubat tarihi ile Arif Verimli’nin programa katılmaması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Arif Verimli ise kendi twitter hesabından açıklama yaptı.

Arif Verimli’nin ayrılma sebebi Şevki Sözen mi?

Program sırasında gerginlik yaşandı!

13 yıla yakındır birlikte program yapan Arif Verimli, son paylaşımında programdan ayrılık sebebini kişisel hassasiyetlerine önek vererek açıkladı. Ancak izleyiciler bu durumun Şevki Sözen ile alakalı olduğunu düşünerek ünlü psikiyatriste ‘Şevki Hoca yüzünden mi ayrıldınız’ sorularına maruz kalan doktor ‘evet’ cevabını verdi.

Canlı yayın da Müge Anlı bir konu sonrasında Arif Verimli ’ye dönerek ‘Hocam ne yapalım Bakırköy Devlet Hastanesi’ne falan mı götürelim?’ sorusuna Verimli Şevki Sözen’e imada bulunarak ‘Şevki söylesin ne diyecekse o konuda’ cevabını vermişti. Programda kısa süreli gerginlik yaşandı.

Arif Verimli kimdir?

1954 Antalya doğumlu Arif Verimli ticaret yapan babanın 4. çocuğudur. Eğitim hayatını Antalya’da tamamlandı. Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesini kazarak üniversite hayatını Bursa’da geçirdi. Birçok başarılara imza atan Verimli Türkiye’nin dört bir yanında çalışarak öğrencilere, küçük yaş gruplarına, askerlere faydası dokundu. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Verimli şu an için kendi muayenesinde serbest hekimlik yapmaktadır. Arif Verimli evli ve 2 çocuğu vardır.



