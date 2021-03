Arif Verimli Müge Anlı'dan neden ayrıldı? Arif Hoca yok mu?

ATV'nin yıllardır izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı her geçen gün gündüz kuşağındaki reyting yerini birinci sıraya taşımaya devam ediyor.

Cinayet, kaybolma, kaçırılma, yıllar sonra yakınlarını arama gibi konularla Müge Anlı'nın programına başvuran katılımcılar, Müge Anlı ve özverili çalışkan ekibi sayesinde gerçekleri ortaya çıkarıyor.

Programın amacı gerçeği ortaya çıkarmak olduğu için ekran başındaki izleyenlerde kendilerinden, hayatlarından bir şeyler bulup izliyor. Hatta yayını kaçıran çoğu izleyen intenetten tekrarını izlemek amacıyla başına oturuyor. Merak uyandıran, varsa bir cinayeti Müge Anlı ile birlikte çözmeye çalışan ekran başındakiler hop oturup hop kalkıyor. Heyecanı iliklerine kadar hissettiren programda her an dengeler değişerek katili ya da zanlıyı bulma peşinde iz süren Müge Anlı'nın sunuculuğu her yıl ödül alıyor.

Programın içeriğinde Müge Anlı'nın vazgeçilmez ekip arkadaşları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Prof. Dr. Arif Verimli idi. Son zamanlarda programdan ani ayrılışı gündemde merak edilen konular arasında yerini halen tutuyor. Türlü söylentilerin olduğu ayrılışın nedeni sağlığını göstererek yorulduğunu ifade etti. Müge Anlı ile 13 yıldır birlikte programın tozunu yutan Psikiyatrist Verimli, ayrılış nedeni olarak sağlığını gösterdi.

Programda eksikliği hissedilen Verimli, 12 Şubatta sosal medya üzerinden ayrıldığını açıkladı. Verimli'nin takipçileri bu habere üzülse de onun sağlığı için kabullenmek zorunda kaldı.

Müge Anlı ise, Arif hocanın yapacak başka işlerinin bulunduğunu ve başka zamana kaydıramayacağını söyledi.

Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı;

"Sevenlerim, Dostlarım; 12.02.2021 tarihi itibari ile 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim.''

Sosyal medya aracılığıyla Verimli'ye sorulan bir soruda, Şevki hoca yüzünden mi ayrıldınız sorusuna, evet cevabını verdiği kaydedildi. Kırgınlığını dile getiren Verimli, asıl nedeni açıkça ifade etmedi.

1954 Antalya'da 4. çocuk olarak dünyaya geldi. Ailesi tarafından sevgiyle büyüdü. Lise öğrenimine kadar Antalya'da devam etti. Fizik bölümünü istemesine rağmen ailesinin isteğini kırmayarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi.

Kendisi İstanbul'da eğitim verdi. Alınan karara göre Bursa'ya tekrar taşındı ve bir grup arkadaşıyla orada kalmaya devam etti.

Psikiyatrist olmaya 4.sınıfta karar veren Verimli, Porf. Dr. Bilgen ve Suna Taneli etkili oldu. Hastalarıyla yakın temasta bulunmak istediğini ve iç içe olmak istediğini söyleyen Verimli, ihtisas eğitimini tamamlayarak bilime kendini adadı.

1977'de Tıp doktoru olarak ardından psikiyatri asistanına geldi. 1978'de Aydan Hanımla evlenen Verimli' nin 1980'de ilk çocuğu Ural, 1984'de ikinci çocuğu Aras dünyaya geldi.

1982'de uzman olarak, 1982-1983 senelerinde Adana Askeri Hastanesinde askerlik görevini doktor olarak yaptı.

1983'te zorunlu hizmet ile birlikte Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine Başasistan olaraktan göreve geldi.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine Başasistan olarak başladığı andan itibaren arı gibi çalıştı. Gecesini gündüzünü harcadı.

1994-2003 yıllarında, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğini üstlenen Prof. Dr. Arif Verimli, aynı hastanede 5. Psikiyatri Klinik Şefi olarak çalıştı.

Meslek hayatı boyunca bilimsel kongrelerde başta olmak üzere kongrelerde konuşmacı ve genel sekreter olarak eşlik etti.

Özellikle İstanbul liselerinde, genç nesli uyuşturucu ve alkolden uzak tutmak için verdiği seminerler dikkat çekti.

Çok fazla bilimsel yazı ve makalesinin olmasıyla birlikte maket gemi koleksiyonu da bulunuyor.

Başhekimliği zamanında açmış olduğu, Evlilik Danışma Merkezi, UMATEM, 182 Umut Işığı Hattı, İntihar Müdahale Merkezleri hizmet vermeye devam ediyor.

2004' de Başhekimlikten alınmasının ardından, Sağlık Bakanlığına açtığı davayı kazanarak görevinegeri döndü; fakat başhekimliğe geri dönse bile uyumlu çalışabileceği grup ve ortam olmadığından emekliliğini istedi.

Emekli olan Verimli, 2005 - 2011 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim üyesi olarak çalıştı. Muayanesi bulunan Verimli, serbest çalışmaya devam ediyor.