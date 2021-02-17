Arif Verimli hangi kanala geçti? Arif Verimli hangi programda yer alacak? Didem Arslan'ın programında mı olacak?

Canlı yayında Şevki Sözen’le tartışan Arif Verimli Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına transfer oldu. Müge Anlı bu transfere ne dedi? Müge Anlı ve Didem Arslan Yılmaz kavga etti. Arif Verimli Show TV’deki Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına geçmek için Müge Anlı’daki Şevki Sözen‘le tartışmasını bahane mi etti?

Atv’de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programını izleyen seyircilere şok haber. Müge Anlı’nın yıllardır beraber program yaptığı Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli Show Tv’de yayınlanan Didem Aslan Yılmaz’la Vazgeçme programına transfer oldu. Müge Anlı bu transfere ne dedi. Müge Anlı ve Didem Arslan Yılmaz kavga etti. Arif Verimli Show TV’deki Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına geçmek için Müge Anlı’daki Şevki Sözen‘le tartışmasını bahane mi etti.

Atv kanalında yayınlanan ve popüler olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan Prof. Dr. Şevki Sözen ile beraber programa katılan ve yıllarca beraber program yapan Arif Verimli Şevki Sözen ile canlı yayındaki kavgasını öne sürerek programdan ayrıldığını açıkladı.

Önceki günlerde canlı yayında Şevki Sözen ile tartışma yaşayan Arif Verimli kendi uzmanlık alanına müdahale edilip yorum yapılmasına sert tepki gösterdi. Müge Anlı ise tartışmaya müdahale edip Arif Verimli’yi uyarmıştı.

Sonraki günlerde Arif Verimli sosyal medya hesabından programdan ayrıldığını açıkladı. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Arif Verimli bir takipçisinin Şevki Sözen yüzünden mi programdan ayrıldınız sorusuna ‘’evet’’ cevabını verdi. Müge Anlı ve Rahmi Özkan için iyi dileklerde bulunan Arif Verimli Şevki Sözen’in adını bile ağzına almadı. Takipçileri ise bu tutumunu yanlış bulduklarının dile getirdi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programına Transfer Oldu

Tartışmanın ardından Arif Verimlinin Show TV’de yayınlanacak olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programına transfer olacağı söylendi.

Bunu öğrenen Müge Anlı çılgına döndü. Arif Verimli’in transfer edildiğini duyan seyircilerde Prof. Dr. Arif Verimli’ye tepkiler yağdırdı. Şimdilik Show Tv’den de Arif Verimli’den de bu transferle ilgili bir açıklama gelmedi fakat 1 Marttan itibaren programa dahil olacağı öğrenildi. Arif Verimli Şevki Sözenle kavgasını kapatıp hala kendinde olmadığı görülmektedir.

Şevki Sözen’in Adını Anmaması Tepki Almasına Neden Oldu

Şimdilerde vaktinin bir çoğunu Twitter’da geçirdiği görülen ve şu sıralar gündemde olan Arif Verimlinin kendini sosyal mecralara kaptırdığı görülüyor. Arif Verimli’nin canlı yayındaki vedasında Müge Anlı ve Rahmi Özkan’ı anarken Şevki Sözen’in adını dahi anmayıp söz konusu etmemesi büyük tepkiler almasına sebep oldu. Sosyal Medya kullanıcıları Şevki Sözen’e haksızlık yaptığını Müge Anlı ve Rahmi Özkan’ın kendisine daha çok müdahale ettiğini buna rağmen onlara teşekkür ederken Şevki Sözen’i anmamasını yakıştırmadığını söyledi.