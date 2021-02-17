İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Arif Verimli hangi kanala geçti? Arif Verimli hangi programda yer alacak? Didem Arslan'ın programında mı olacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Arif Verimli başka bir programa transfer oldu. Müge Anlı’nın yanında bulunan Arif Verimli, Müge Anlı ile kavga eden Didem Arslan’ın programına dahil oldu.

17 Şubat 2021 Çarşamba 13:29
Arif Verimli hangi kanala geçti? Arif Verimli hangi programda yer alacak? Didem Arslan'ın programında mı olacak?
Takip Et:

Canlı yayında Şevki Sözen’le tartışan Arif Verimli Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına transfer oldu. Müge Anlı bu transfere ne dedi? Müge Anlı ve Didem Arslan Yılmaz kavga etti. Arif Verimli Show TV’deki Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına geçmek için Müge Anlı’daki Şevki Sözen‘le tartışmasını bahane mi etti?

Atv’de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programını izleyen seyircilere şok haber. Müge Anlı’nın yıllardır beraber program yaptığı Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli Show Tv’de yayınlanan Didem Aslan Yılmaz’la Vazgeçme programına transfer oldu. Müge Anlı bu transfere ne dedi. Müge Anlı ve Didem Arslan Yılmaz kavga etti. Arif Verimli Show TV’deki Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına geçmek için Müge Anlı’daki Şevki Sözen‘le tartışmasını bahane mi etti.

Atv kanalında yayınlanan ve popüler olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan Prof. Dr. Şevki Sözen ile beraber programa katılan ve yıllarca beraber program yapan Arif Verimli Şevki Sözen ile canlı yayındaki kavgasını öne sürerek programdan ayrıldığını açıkladı.

Önceki günlerde canlı yayında Şevki Sözen ile tartışma yaşayan Arif Verimli kendi uzmanlık alanına müdahale edilip yorum yapılmasına sert tepki gösterdi. Müge Anlı ise tartışmaya müdahale edip Arif Verimli’yi uyarmıştı.

Sonraki günlerde Arif Verimli sosyal medya hesabından programdan ayrıldığını açıkladı. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Arif Verimli bir takipçisinin Şevki Sözen yüzünden mi programdan ayrıldınız sorusuna ‘’evet’’ cevabını verdi. Müge Anlı ve Rahmi Özkan için iyi dileklerde bulunan Arif Verimli Şevki Sözen’in adını bile ağzına almadı. Takipçileri ise bu tutumunu yanlış bulduklarının dile getirdi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programına Transfer Oldu

Tartışmanın ardından Arif Verimlinin Show TV’de yayınlanacak olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programına transfer olacağı söylendi.

Bunu öğrenen Müge Anlı çılgına döndü. Arif Verimli’in transfer edildiğini duyan seyircilerde Prof. Dr. Arif Verimli’ye tepkiler yağdırdı. Şimdilik Show Tv’den de Arif Verimli’den de bu transferle ilgili bir açıklama gelmedi fakat 1 Marttan itibaren programa dahil olacağı öğrenildi. Arif Verimli Şevki Sözenle kavgasını kapatıp hala kendinde olmadığı görülmektedir.

Şevki Sözen’in Adını Anmaması Tepki Almasına Neden Oldu

Şimdilerde vaktinin bir çoğunu Twitter’da geçirdiği görülen ve şu sıralar gündemde olan Arif Verimlinin kendini sosyal mecralara kaptırdığı görülüyor. Arif Verimli’nin canlı yayındaki vedasında Müge Anlı ve Rahmi Özkan’ı anarken Şevki Sözen’in adını dahi anmayıp söz konusu etmemesi büyük tepkiler almasına sebep oldu. Sosyal Medya kullanıcıları Şevki Sözen’e haksızlık yaptığını Müge Anlı ve Rahmi Özkan’ın kendisine daha çok müdahale ettiğini buna rağmen onlara teşekkür ederken Şevki Sözen’i anmamasını yakıştırmadığını söyledi.



Son Güncelleme: 17.02.2021 13:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıArif VerimliDidem Arslan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisine IMDb'den puan şoku
‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisine IMDb'den puan şoku

Popüler Haberler

Sigortasız muayene ücreti ne kadar? Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
Perseverance uzay aracının Mars'taki görevi ne? Perseverance Mars'tan hangi bilgileri toplayacak?
Kredi borcu erteleyen bankalar hangileridir? Taşıt, İhtiyaç ve Konut kredisi erteleyen bankalar
Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercih kılavuzu ve kadro dağılımı yayınlandı mı?
Bankaların Ramazan bayram kredisi kampanyaları kredi miktarları ve vade ve faiz oranları
Sigara fiyatları zamdan sonra ne kadar oldu? Temmuz 2019 Sigaraya yeni zam geldi mi? Zam sonrası 2019 güncel sigara fiyat listesi!
Gizli numaradan ve özelden arama nasıl yapılır, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Iphone, Android özelden arama ayarları
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı yılbaşı özel konukları kim?
19 Şubat 2021 Cuma evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
Akıncı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
19 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 19 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Son Yaz hangi günler yayınlanıyor? FOX TV Son Yaz tekrar bölümleri ne zaman?
Hucurat Suresi kaçıncı sayfadadır, kaçıncı cüz? Hucurat sures cüz ve sayfası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.