Arda’nın Ramazan Mutfağı 16 Nisan 2021 Cuma tarifi

Arda Türkmen ile Ramazan Mutfağı programında 16 Nisan gününde hangi yemeklerin yayınlanacağı merak edilmektedir. İşte 16 Nisan’da Arda’nın ramazan Mutfağı’nda tarifi paylaşılacak yemekler..
Ezogelin çorbası
Ezogelin çorbası için gerekli malzemeler:
İki diş sarımsak
İki yemek kaşığı tereyağı
Bir kuru soğan
İki sarımsak
Bir bardak kırmızı mercimek
Çeyrek bardak pilavlık bulgur
Çeyrek bardak pirinç
Tuz
Karabiber
Yedi bardak su
İki yemek kaşığı Ayçiçek yağı
Bir kaşık un
Bir kaçık salça
Kuru nane
Kırmızı toz biber
Pul biber
İki bardak su ya da et suyu
Hazırlanışı: Tereyağını erittikten sonra doğanları ve sarımsakları kavurun. Sonra mercimek, bulgur ve pirinci de ekleyip karıştırın. Tuz, su ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın. Başka bir tarafta Ayçiçek yağına salça un ve baharatları ekleyerek meyanesini hazırlayın.
Tava katmeri
Tava katmeri için gerekli malzemeler:
Üç kaşık tereyağı
Bir kaşık toz şeker
Üç kaşık Antep fıstığı
Kaymak
Hazırlanışı: Yufkaları açarak her bir katını yağlayın. Yağladığınız katları birleştirdikten sonra kaymağı parçalara ayırarak yufkaların arasına dağıtın. Ardından toz şeker ve fıstığı serpin ve zarf biçiminde katlayın. Tavaya tereyağını koyduktan sonra yufkaları tavada kızartın.
Fındık krokanlı muhallebi
Fındık krokanlı muhallebi için gerekli malzemeler:
Muhallebi için:
Bir litre süt
Bir bardak şeker
İki kaşık nişasta
İki kaşık un
Bir yumurta sarısı
Vanilya
Limon kabuğu rendesi
Bir kaşık tereyağı
Çilek
Krokan için:
Bir bardak şeker
Bir kaşık tereyağı
Bir avuç badem
Hazırlanışı: File bademleri bir tavada kavurun. Kavrulan bademleri alıp şekeri tavada eriterek karamel haline getirin. Şeker eridikten sonra tereyağını ve ardından fındıkları ekleyin. Diğer tarafta süt, şeker, nişasta, un ve yumurta ile muhallebiyi hazırlayın. Kaynayan muhallebiye limon kabuğu ve vanilyada koyduktan sonra bir bardağa çilekleri dizin. Çileklerin üzerine muhallebiyi döküp krokan ile süsleyin.