Arda’nın Ramazan Mutfağı 16 Nisan 2021 Cuma tarifi

Arda Türkmen ile Ramazan Mutfağı programında 16 Nisan gününde hangi yemeklerin yayınlanacağı merak edilmektedir. İşte 16 Nisan’da Arda’nın ramazan Mutfağı’nda tarifi paylaşılacak yemekler..

Ezogelin çorbası

Ezogelin çorbası için gerekli malzemeler:

İki diş sarımsak

İki yemek kaşığı tereyağı

Bir kuru soğan

İki sarımsak

Bir bardak kırmızı mercimek

Çeyrek bardak pilavlık bulgur

Çeyrek bardak pirinç

Tuz

Karabiber

Yedi bardak su

İki yemek kaşığı Ayçiçek yağı

Bir kaşık un

Bir kaçık salça

Kuru nane

Kırmızı toz biber

Pul biber

İki bardak su ya da et suyu

Hazırlanışı: Tereyağını erittikten sonra doğanları ve sarımsakları kavurun. Sonra mercimek, bulgur ve pirinci de ekleyip karıştırın. Tuz, su ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın. Başka bir tarafta Ayçiçek yağına salça un ve baharatları ekleyerek meyanesini hazırlayın.

Tava katmeri

Tava katmeri için gerekli malzemeler:

Dört adet baklavalık yufka

Üç kaşık tereyağı

Bir kaşık toz şeker

Üç kaşık Antep fıstığı

Kaymak

Hazırlanışı: Yufkaları açarak her bir katını yağlayın. Yağladığınız katları birleştirdikten sonra kaymağı parçalara ayırarak yufkaların arasına dağıtın. Ardından toz şeker ve fıstığı serpin ve zarf biçiminde katlayın. Tavaya tereyağını koyduktan sonra yufkaları tavada kızartın.

Fındık krokanlı muhallebi

Fındık krokanlı muhallebi için gerekli malzemeler:

Muhallebi için:

Bir litre süt

Bir bardak şeker

İki kaşık nişasta

İki kaşık un

Bir yumurta sarısı

Vanilya

Limon kabuğu rendesi

Bir kaşık tereyağı

Çilek

Krokan için:

Bir bardak şeker

Bir kaşık tereyağı

Bir avuç badem

Hazırlanışı: File bademleri bir tavada kavurun. Kavrulan bademleri alıp şekeri tavada eriterek karamel haline getirin. Şeker eridikten sonra tereyağını ve ardından fındıkları ekleyin. Diğer tarafta süt, şeker, nişasta, un ve yumurta ile muhallebiyi hazırlayın. Kaynayan muhallebiye limon kabuğu ve vanilyada koyduktan sonra bir bardağa çilekleri dizin. Çileklerin üzerine muhallebiyi döküp krokan ile süsleyin.