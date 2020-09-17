Arda'nın Mutfağı yeni sezon ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

Ünlü şef Arda Türkmen’in sunuculuğunu üstlendiği Arda’nın Mutfağı programında yeni sezon heyecanı başladı.ekranlarında yayınlanan program gündüz kuşağının en sevilen programlarından biri olmuştu. İzleyiciler programın ne zaman başlayacağını merak ediyordu.

Kanal D yönetiminden sevilen program hakkına açıklama geldi. Arda’nın Mutfağı programı 12 Eylül Cumartesi günü yeni sezonun ilk yayınını gerçekleştirecek. Sevilen gündüz kuşağı programı 13:00’de izleyici karşısına çıkacak.