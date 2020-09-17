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Arda'nın Mutfağı yeni sezon ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Arda'nın Mutfağı yeni sezon ne zaman, hangi kanalda başlıyor? konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 17 Eylül 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

17 Eylül 2020 Perşembe 19:43
Arda'nın Mutfağı yeni sezon ne zaman, hangi kanalda başlıyor?
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Ünlü şef Arda Türkmen’in sunuculuğunu üstlendiği Arda’nın Mutfağı programında yeni sezon heyecanı başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan program gündüz kuşağının en sevilen programlarından biri olmuştu. İzleyiciler programın ne zaman başlayacağını merak ediyordu.

Kanal D yönetiminden sevilen program hakkına açıklama geldi. Arda’nın Mutfağı programı 12 Eylül Cumartesi günü yeni sezonun ilk yayınını gerçekleştirecek. Sevilen gündüz kuşağı programı 13:00’de izleyici karşısına çıkacak.



Son Güncelleme: 17.09.2020 19:43
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Anahtar Kelimeler:
Ardanın MutfağıKanal D
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