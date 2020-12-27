Arda ile Omuz Omuza programının bu haftaki konuğu oyuncu Anıl İlter oldu. Programda Şef Arda Türkmen ile Yeşil Yumurta Kuluvers yapacak olan İlter’in yemek konusunda hünerleri ekranlara taşınacak.
Anıl İlter kimdir?
Yakışıklı oyuncu ilerleyen yıllarda Kavak Yelleri, Gece Gündüz, Üç Arkadaş, Kızıl Elma gibi önemli dizilerde yer almıştır. Anıl İlter oyunculuğun yanı sıra bir dönem sunuculuk da yapmıştır. İlter, Alabora, FotoModo, Cevap Sende gibi programlarda sunuculuk yapmıştır.
2009 yılında İpek İlter ile dünya evine giren oyuncunun Nil adına bir kızı vardır.
Son Güncelleme: 27.12.2020 14:09