Arda ile Omuz Omuza programının bu haftaki konuğu oyuncu Anıl İlter oldu. Programda Şef Arda Türkmen ile Yeşil Yumurta Kuluvers yapacak olan İlter’in yemek konusunda hünerleri ekranlara taşınacak.

Anıl İlter kimdir?

3 Nisan 1981 yılında dünyaya gelen Anıl İlter, Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi bölümü mezunudur. Bir dönem profesyonel futbol oynayan oyuncu daha sonra sunuculuk ve oyunculuk sektörüne yönelmiştir. Oyunculuk eğitimlerini Kuşdili Oyunculuk Merkezi’nde alan İlter, kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlamış, 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zamanki adlı diziyle ilk kez bir dizide yer almıştır.

Yakışıklı oyuncu ilerleyen yıllarda Kavak Yelleri, Gece Gündüz, Üç Arkadaş, Kızıl Elma gibi önemli dizilerde yer almıştır. Anıl İlter oyunculuğun yanı sıra bir dönem sunuculuk da yapmıştır. İlter, Alabora, FotoModo, Cevap Sende gibi programlarda sunuculuk yapmıştır.

2009 yılında İpek İlter ile dünya evine giren oyuncunun Nil adına bir kızı vardır.