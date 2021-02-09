Aras Bulut İynemli yine oyunculuğunu konuşturdu

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Çukur dizisi Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Çukur dizisi, başladığın günden itibaren neredeyse hep reyting birincisi oluyor. Çukur’un dün yayınlanan yeni bölümüne yoğun ilgi gösterildi. Dizinin yeni bölümünün çekimleri Nevşehir’de çekildi. Başarılı oyunculuğuyla tanınan Aras Bulut İynemli, Çukur dizisindeki performansıyla da çok fazla kişi tarafından beğeniliyor.

Yetenekli oyuncu, dizide Yamaç karakterini canlandırıyor. Reyting rekorları kırmaya doyamayan dizinin son bölümünde Yamaç karakteri çoban olarak karşımıza çıktı. Yamaç, düşmanı olan Kulkan Eerdenet tarafından Afganistan’a sürgün edildi. Son bölümdeki muhteşem oyunculuğuyla İynemli, çok fazla övgü aldı. İynemli’nin Yamaç’ı canlandırmadığı aksine yaşadığı söylendi.