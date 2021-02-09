İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Aras Bulut İynemli yine oyunculuğunu konuşturdu

Show TV'nin en sevilen dizisi olan Çukur, bu hafta da reyting rekoru kıracak gibi görünüyor. Ara Bulut İynemli'nin son bölümdeki oyunculuğu herkes tarafından takdir edildi.

09 Şubat 2021 Salı 17:07
Aras Bulut İynemli yine oyunculuğunu konuşturdu
Takip Et:

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Çukur dizisi Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Çukur dizisi, başladığın günden itibaren neredeyse hep reyting birincisi oluyor. Çukur’un dün yayınlanan yeni bölümüne yoğun ilgi gösterildi. Dizinin yeni bölümünün çekimleri Nevşehir’de çekildi. Başarılı oyunculuğuyla tanınan Aras Bulut İynemli, Çukur dizisindeki performansıyla da çok fazla kişi tarafından beğeniliyor.

 

Yetenekli oyuncu, dizide Yamaç karakterini canlandırıyor. Reyting rekorları kırmaya doyamayan dizinin son bölümünde Yamaç karakteri çoban olarak karşımıza çıktı. Yamaç, düşmanı olan Kulkan Eerdenet tarafından Afganistan’a sürgün edildi. Son bölümdeki muhteşem oyunculuğuyla İynemli, çok fazla övgü aldı. İynemli’nin Yamaç’ı canlandırmadığı aksine yaşadığı söylendi.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇukurAras Bulut İynemliShow TvYamaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu
BluTV Hiç dizisi başrol oyuncuları belli oldu
BluTV Hiç dizisi başrol oyuncuları belli oldu
Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk kareler paylaşıldı
Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk kareler paylaşıldı
Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli CNN Türk'ten ayrıldı
Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli CNN Türk'ten ayrıldı
Baraj dizisi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Baraj dizisi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Popüler Haberler

Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
Kuaförüm Sensin yeni hafta yarışmacıları Sıla ve Mira kimdir?Modelleri kim?
Kepçe kulak nedir? Kepçe kulak estetiği hangi durumlarda yapılır?
Maaş bordrosuz kefil istemeden kredi sunan bankalardan uygun faizlerde kredi acil nakit ihtiyacınızda kredi
Rüyada abdesthane görmek ne demektir? Rüyada abdesthane görmenin anlamı ve tabiri
LGS sınav müfredatı ve sorulacak sorular nasıl olacak?
Koltuk altı kararması nasıl gider? Koltuk altı neden kararır?
Dogecoin yükselmeye devam eder mi? Dogecoin kaç TL oldu?
TV8 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Osman Kavala kimdir, neden tutuklandı?
2021 Volvo XC90 teknik bilgileri ve özellikleri
Çukur 4. Sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.