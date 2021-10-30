Apple TV'de yayınlanan Invasion dizisinin konusu nedir? Dizinin konusu ve yorumu

Bu yazımızda Apple TV+ platformunda yayınlanan İnvasion adlı dizinin konusunda bahsettik. Dizinin oyuncularından konusuna, yorumundan IMDb puanına kadar tüm bilgileri içeriğimizde anlattık. Siz de diziye başlamadan önce bir fikrinizin olmasını istiyorsanız haberin detaylarına bakabilirsiniz. İşte konuya ilişkin detaylar…

Invasion adlı dizi 22 Ekim tarihi itibari ile Apple TV+’da yayınlanmaya başladı. Dizi abşlarken izleyici ilk olarak Yemen’deki bir çöl ile karşılaşıyor. Okyanusun uçsuz bucaksız görüntüsü bu kez turuncuya boyanırken sonsuzluğun ortasında bir adam bulunmaktadır. Gökyüzünde gerçekleşen -ve doğal olmayan- bir patlama yüzünden çöldeki kumlar onu hapsedecektir.

Dizi de çölün yanı sıra kameralar ABD’nin ışıltılı ve meşhur Oklahoma sokaklarına çevriliyor ve burada ise izleyici karşısına 45 yıldır kasaba şerifliği yapan John Bell Tyson çıkıyor. John, artık mesleğinin son günlerinde emekliliğini beklerken sakin, huzurlu bir yaşamın hayalini kuruyor. Lakin hayalleri uzun sürmeden kasabada bir kişinin arabası çalınıyor. Kasaba şerifi Bell, olayın üzerine kasabada araştırmalar yapmaya başlıyor. Tam bu esnada kendisini dönüm sayısı kestirilemeyen, tepesinde kargaların eksik olmadığı ve ortasında da kara deliğe benzer beyaz bir tabakanın olduğu mısır tarlasında bulacaktır.

Dizide bir sonraki durağımız ise Long Island’da yaşayan küçük bir aile oluyor. Karı-koca ve iki çocuğun olduğu bu ailede evin babası eşini aldatmaktadır. Bunun yanı sıra çok daha ciddi olaylar da yaşanmaktadır. Ailenin çocuklarının gittiği okulda bir salgın çıkar. Salgın doğrultusunda salgına yakalananların bunundan kanlar akar. Hemen hemen herkesin bunundan kan gelirken evin küçük oğlu Luke’da ise hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine doktor bu çocuğa “seçilmiş kişi” demeye başlar. Okul ve aile bireylerinin büyük telaşının ardından evlere dağılan çocuklar, gecenin ilerleyen saatlerinde elektrik kesintisi, sarsıcı bir deprem ve bütün banliyöye yayılan yangına şahit olacaktır.

Son olarak hikayenin gidişatını değiştirecek ve oldukça önemli bir yere sahip olan kişi ise Japonya Tokyo’dan gelen Kaptan Murai’dir. Baktığımızda bu kişi yıllardır JASA’da görev yapan oldukça başarılı bir astronottur. Murai, yine yeni bir görev için hazırlıklar yapmaktadır. “Güneşin doğuşunu izleyememek” şeklindeki buruk tavırlarıyla kalkışa geçer. Fakat bölümün sonunda uzay mekiğinde patlama yaşanacaktır. Ve olaylar cereyan etmeye başlar.

Dört farklı hikayeyi izleyiciye sunan bu dizide bir yandan uzaylı istilası yaşanırken bir yandan da burunları kanatan salgınlar yaşanırken başka bir yandan ise patlamalar ve çöl canavarları görülmektedir. Dizi oldukça başarılı sekanslarla devam ederken sahneler, efektler ve oyuncular oldukça başarılı. Dizinin IMDb puanı ise 6,1 olarak kayıtlara geçiyor.

Dizide yer alan oyuncular ve karakterleri