Apple TV+ - Schmigadoon dizisi konusu ve fragmanı

+ yeni dizilerle karşımızda. Farklı konular barındıran çeşitli diziler çekmekte olan Apple TV+ bu sefer dedizisiyle karşımıza geliyor. Schmigadoon, Josh ve Melissa adında doktorluk yapmakta olan iki kişinin hikayesine odaklanıyor.

Hastanede bulunan otomat makinesinin çalışmamasının ardından, makineyi tekmeleyerek birbirleriyle tanışan Josh ve Melissa, sonradan birbirlerine aşık olurlar. Sonrasındaysa Sacred Heart Love Trial adı altında bir programa katılan Josh ve Melissa, sonrasında kendilerini doğayla baş başa bulurlar. Dizi, genellikle müzikal ağırlıklı olup IMDb puanı 7,7’dir. Daha şimdilik 2 bölümü bulunan Schmigadoon dizisinde Cecily Strong, Dove Cameron ve Jaime Camil gibi ünlü isimler yer almakta. Dizinin fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

