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Apple TV+ - Schmigadoon dizisi konusu ve fragmanı

Apple TV+ tarafından yapılan Schmigadoon adlı dizi, Apple TV+’ın önde gelen dizilerinden. Dizinin konusuna, IMDb puanına, oyuncu kadrosuna, senaristine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 Aralık 2021 Perşembe 16:00
Apple TV+ - Schmigadoon dizisi konusu ve fragmanı
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Apple TV+ yeni dizilerle karşımızda. Farklı konular barındıran çeşitli diziler çekmekte olan Apple TV+ bu sefer de Schmigadoon dizisiyle karşımıza geliyor. Schmigadoon, Josh ve Melissa adında doktorluk yapmakta olan iki kişinin hikayesine odaklanıyor. 

Hastanede bulunan otomat makinesinin çalışmamasının ardından, makineyi tekmeleyerek birbirleriyle tanışan Josh ve Melissa, sonradan birbirlerine aşık olurlar. Sonrasındaysa Sacred Heart Love Trial adı altında bir programa katılan Josh ve Melissa, sonrasında kendilerini doğayla baş başa bulurlar. Dizi, genellikle müzikal ağırlıklı olup IMDb puanı 7,7’dir. Daha şimdilik 2 bölümü bulunan Schmigadoon dizisinde Cecily Strong, Dove Cameron ve Jaime Camil gibi ünlü isimler yer almakta. Dizinin fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 30.12.2021 16:00
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Anahtar Kelimeler:
Apple TV+SchmigadoonImdbApple TV Dizi
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