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Apple TV Dizisi Mr. Corman'ın Konusu ve Yorumu

Apple TV’de yayınlanan dizinin yaratıcılığını ve başrolünü Joseph Gordon-Levitt’in üstlendiği Mr. Corman dizisinin konusu, yorumu ve daha birçok merak edilen konuların bulunduğu içeriğimizle sizlerleyiz. Bu inceleme yazısında Mr. Corman dizi konusu, yorumu, incelemesi ve IMDb puanı gibi aklınıza takılacak birçok sorunun yanıtlarıyla karşılaşacaksınız.

27 Aralık 2021 Pazartesi 09:13
Apple TV Dizisi Mr. Corman'ın Konusu ve Yorumu
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Apple TV’de karşımıza çıkan içerik 10 bölümden oluşan ve henüz 2 bölümünü yayınlamıştır. Dizi, kendisini büyük bir kaosun ortasına çeken Mr. Corman karakterini ele almaktadır. Mr. Corman, hayatını daha çok bir müzik grubunun üzerine kuracağını, mutlu bir ilişki içerisinde olacağını ve kesinlikle belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda yaşayacağını düşünse de 1 yıl içinde hayatı bambaşka bir yöne kayar. İlk olarak müzik grubu dağılır. Bu yüzden dünya turu hayali suya düşer. Artık beşinci sınıfa giden öğrencilere öğretmenlik yapmaktadır. Sonrasında mutlu olduğu ilişkisi de biter. Kısacası, ona göre, kendini tepe taklak olmuş bir hayatın ortasında bulur.

Mr. Corman karakterini ele almak epey zorlayıcı bir durum. Hayatımızın bir noktasında ya Corman gibi davranmış ya da yakın çevremizde Corman’a şahit olmuşuzdur. Kaygı sorunları ile büyüyen, çok zengin olmak isteyip olamayan, yalnızlıktan korksa da en iyi çözümü yalnızlıkta bulacağını düşünen ve birçok problem ile uğraşan “sorunlu” bir karakterdir.

Mr. Corman Dizi Yorumu

Buraya kadar olan kısımda dizi dram temalı bir dizi gibi görünse de aslında hikaye çoğunlukla durum komedisinden faydalanmaktadır. Corman’ın yaralı bünyesinden sekanslar çıkartarak yaşadığı gelişmelerden bir yandan dramatik bir yandan da saf eğlence olduğunu öne sürmektedir. Haliyle bir noktada da Corman’a hayat veren Joseph Gordon-Levitt’in karizması dikkat çekmektedir.

Dizinin yaratıcısı olan Joseph Gordon-Levitt’tir. Aynı zamanda dizinin başrol oyuncusudur. Yaratıcılığını Joseph Gordon-Levitt’in üstlendiği dizide dikkat çeken diğer büyük nokta ise kişinin benliği ile karar verdiği karaların yanı sıra dünyevi, olağandışı sebeplerle hayatının istemediği şekle doğru evrilmesidir. İstediği hayatı çeşitli sebepler yüzünden yaşayamayan bir bireyin; var ile yok, keyifli ya da keyifsiz şeklinde zıt kutuplarda er alacağını kanıtlamaktadır.

IMDb: 6,9 

Dizide yer alan diğer oyuncular:

  • Joseph Gordon-Levitt – Josh Corman
  • Arturo Castro – Victor
  • Jordan Galindo – Ramon
  • Aracely Padilla – Mandy
  • Debra Winger – Ruth Corman
  • Alexander Jo – Brian
  • Logic – Dax
  • Trevor Dolden – Paul
  • Shannon Woodward – Elizabeth
  • Emily Tremaine – Lindsey


Son Güncelleme: 27.12.2021 09:13
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