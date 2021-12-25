Apple TV+ Coda filminin konusu ne? Coda filminin oyuncuları kimler?

28 Ocak 2021 tarihinde Sundance Film Festivalinde ilk kez gösterimi yapılan ve 13 Ağustos 2021 tarihi itibariyle AppleTV+ paltformunda yayınlanmaya Coda filmi, 1saat 51dakikadan oluşuyor. Eric Lartigau‘nun tarafından yazılan La Famille Bélier isimli eserden sinemaya uyarlanmıştır. Filmin yönetmen koltuğunda Sian Heder otururken senaryoyu Heder yazdı. ABD ve Fransa ortak yapımı olan filmin çekimleri ABD’de yapılmıştır.

Coda filminin konusu ne?

17 yaşında olan Ruby, işitme engelli bir ailede işitebilen tek kişidir. Genç kızın, ebeveynleri ve ağabeyi balıkçılık yaparken ailesinin bu işi devam ettirebilmesi için sabah okula gitmeden önce onlara yardım eder. Ruby’nin hayatı, okulda koroya katılması ile tamamen değişir. Şarkı söylemeyi çok seven Ruby’nin bu durumu koro şefininde dikkatinden kaçmaz. Şef, Ruby’yi balık tutmanın ötesindeki bir geleceği düşünmesini sağlar. Bu durum sonrasında Ruby, ailesine olan sorumluluğu ile hayallerinin peşinden gitme arasında kalır.

Coda filminin oyuncuları kimler?

-Emilia Jones – Ruby Rosi

-Eugenio Derbez – Benardo Vilalobos / MrV

-Troy Kotsur – Frank Rossi

-Ferdia Walsh-Pelo – Miles

-Daniel Durant – Leo Rossi

-Marle Matlin – Jackie Rossi

-Amy Forsyth – Gertie

-Kevin Chapman – Brady