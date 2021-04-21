Apple AirTag nedir, ne işe yarar? AirTag'ın uyumlu olduğu cihazlar

ABD merkezli dünyaca ünlü teknoloji markası Apple, dünyaya saran salgın sayesinde bu yıl gerçekleşecek olan lansmanları online olarak gerçekleştirdi. Apple'ın yeni ürünlerinden olan AirTag, eşya kaybına çözüm buluyor. Birbirinden farklı teknolojileri tanıtan Apple, AirTag teknolojisi oldukça merak edildi. Peş peşe çıkardığı lansmanlarla dikkat çeken dünya markası AirTag teknolojisi ile milyonların dikkatini çekmeyi başardı. Küçğk kullanımı ile yer kaplamayan cihaz sayesinde artık kaybettiğimiz eşyaları bulmak çok kolay olacak. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kendini yenileyen ve geliştiren Apple, ürünlerine bir yenisini katarak yaşamı daha da kullanılabilir hale getirmeyi başarıyor. AirTag'in kullanımı ve işleyişini merak eden vatandaşlar cihaz hakkında araştırmalara koyulurken bu yazımızda sizler için AirTag nedir, nasıl çalışır gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

AirTag nedir?

AirTag, sayesinde kaybolan eşyalar bulunuyor. Uçta uca farklı yerlere koyulan cihazlar bul uygulaması sayesinde erişebiliyorsunuz. Sadece eşyalar için geçerli olmayan AirTag aynı zamanda kişileri de bulmanıza yardımcı oluyor.





Cüzdanını ve benzer eşyalarını sürekli kaybeden kişiler AirTag sayesinde kaybolan eşyaları ‘Bul’ uygulaması sayesinde size nerede olduğunu gösteriyor. Eğer AirTag’in yakınındaysa iPhone’unuz tam konum bulma özelliği ile yönlendirmektedir. Ultra geniş bant teknolojisi ile AirTag mesafeyi ve nereye gideceğinizi söylüyor. Renk seçenekleri mevcut olan cihazı istediğiniz yere koyarak eşletirme imkanı suanbilirsiniz. Rahat kullanımı ile yer kaplamayan araba anahtarına benzer şekli ile dikkat çeken cihaz, kullanan kişilere oldukça kolaylık sağlamaktadır. Tam konum bulma özelliği sunan cihaz bu süreçte bazı aygıtlarla uyumlu olması gerekmektedir. bu aygıtlar aşağıdaki şekilde verilmektedir.

Tam Konum Bulma özelliğine uyan aygıtlar;

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 ve iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max

AirTag nasıl çalışıyor?

AirTag sayesinde kayıp olan eşyalarınızı bulmak artık çok kolay!

AirTag ve bul uygulaması sayesinde aygıtlar bluetooth sinyali yaymaktadır. Aygıtlar sayesinde iCloud uygulaması ‘bul’ uygulamasını açarak AirTag’in nerede olduğunu harita ile gösterir.

Unutkanlıkların artması ile eşyalarını sürekli kaybeden kişiler AirTag, sayesinde kayıp modu alınırken bul uygulaması ile aygıtların nerede olduğu tespit ediliyor. Eğer uygulama bir aygıt tespit ederse otomatik olarak kişiye bildirim gitmektedir. NFC özelliği sunan telefonlarda ise AirTag, dokunulması ile iletişim bilgileri görüntülüyor. Her süreçte gizliliğe dikkat eden cihaz kullanım aşamasında kişierin akıllarında hiçbir şüpheyi bulundurmuyor. Anomim ve şifre imkanı sunan uygulama aynı zamanda verimli çalışması ile uzun süreli pil ömrü sunuyor. Sadece eşyaları bulmayan cihaz yakın arkadaşlarınızı veya ailenizide bulmanıza yardımcı oluyor. Her anınızda konum verilerini veya geçmişi saklamayan AirTag, kişilere şifre imkanı sunmaktadır. .

Konuma ileten aygıtlar anonim olarak kalırken konum verileri her zaman şifrelenmektedir. Eğer başka biri AirTag ve eşyalarınıza ulaşırsa telefonuna uyarı gitmektedir. Eğer uyarı gitmesine rağmen halen bulamadıysanız AirTag ses çıkartmaya başlar.