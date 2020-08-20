İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Kamu'da görevli hamile personel idari izinli sayılacak
Son Dakika
Kamu'da görevli hamile personel idari...
Küre Dağları Milli Parkında küpeli su yılanı
Son Dakika
Küre Dağları Milli Parkında küpeli...
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Son Dakika
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz herhalde'
Son Dakika
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz...

Apartmanlar yarışıyor yarışması başvuru şartları nelerdir? Yarışmaya nereden nasıl başvuru yapılır?

Apartmanlar yarışıyor yarışması başvuru şartları nelerdir? Yarışmaya nereden nasıl başvuru yapılır? haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Apartmanlar yarışıyor yarışması başvuru şartları nelerdir? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 20 Ağustos 2020 Perşembe günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

20 Ağustos 2020 Perşembe 12:48
Apartmanlar yarışıyor yarışması başvuru şartları nelerdir? Yarışmaya nereden nasıl başvuru yapılır?
Takip Et:

Apartmanlar yarışıyor yarışması başvuruları ve sunucusu 

Apartmanlar Yarışıyor yarışması  10 ağustos 2020 pazartesiden itibaren hafta içi her gün 16.15’te TV8 ekranlarında olacak. Apartmanlar Yarışıyor yarışmasının sunuculuğunu ise Ümit İbrahim Kantarcılar üstlenecek.

 

Apartmanlar yarışıyor başvuruları nasıl yapılır?

Apartmanlar Yarışıyor yarışması için 25 haziran itibari ile yapımcı Talya Produksiyon İnstagram hesabından duyuruya çıktı ve ilk yarışmacıların 15 gün içinde belli olması bekleniyor; bu nedenle de başvuru yapacak apartmanların bir an önce 0545 380 77 74 numaralı telefon numaralarında yapım ekibine ulaşmaları gerekiyor.


 

İlerleyen günlerde yeteri kadar başvuru alındığında yapım ekibi her başvuru yapmak isteyenin telefonunu açmıyor. Bu nedenle de acele edilmesi lazım; ancak başvurularda dikkat edilmesi gereken konu ise apartmanın bir olup başvuru yapması lazım; yani bir apartmandan en az 2 3 ailenin katılması lazım ki gerçekten apartman olarak yarışıldığı ortaya çıksın; tabi bir de İstanbul’da bulunan bir apartman olmanız da tercih edilen bir durum.

Peki apartmanlar yarışıyor yarışmasının sunucusu kim?

Apartmanlar Yarışıyor programının sunucusu yakışıklı oyuncu ve sunucu Ümit İbrahim Kantarcılar olacak. 10 Ekim 1987 de Antalya’da dünyaya gelen Ümit Kantarcılar 33 yaşının içindedir. Antalya Belediye Tiyatrosu’nda deneyim kazanan yakışıklı oyuncu Müjdat Gezen konservatuvarında profesyonel oyunculuk dersleri aldı.  2018 de Kanatsız Kuşlar dizisinde başrolde yer alan Ümit Kantarcılar 2016 da Şehrin Melekleri dizisinde başrolde yer bulmuştu. Ümit Kantarcılar tanınması ise bir çok yıldızı sektöre kazandıran Pis Yedili dizisi ile olmuştur.

Apartmanlar yarışıyor yarışmacıları nasıl belirlenir

Apartmanlar Yarışıyor yarışmasında yarışacak yarışmacılar için ilk olarak mülaket gerçekleştirilecek; bu mülakatı geçen yarışmacı adayı apartman sakinleri Apartmanlar Yarışıyor yarışmacısı olacak. Şuanda açıklanan veya belli olan bir Apartmanlar Yarışıyor yarışmacısı bulunmuyor.



Son Güncelleme: 20.08.2020 12:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Menajerimi Ara dizisinin müzikleri izleyiciler tarafından çok beğenildi!
Menajerimi Ara dizisinin müzikleri izleyiciler tarafından çok beğenildi!
MasterChef Wallison Kimdir? Walison Fonseca Hakkında Bilinmeyenler
MasterChef Wallison Kimdir? Walison Fonseca Hakkında Bilinmeyenler
MasterChef 2020 Yarışmacılarından Çağla Levent Kimdir? Çağla Levent Hakkında Bilinmeyenler
MasterChef 2020 Yarışmacılarından Çağla Levent Kimdir? Çağla Levent Hakkında Bilinmeyenler
Atiye dizisi için 2. sezon tarihi belli oldu
Atiye dizisi için 2. sezon tarihi belli oldu
Fox TV Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimler? Dizi konusu ve oyuncu karakterleri
Fox TV Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimler? Dizi konusu ve oyuncu karakterleri
Ay Yapım'dan Ozan Güven'in ayrılması hakkında ilk açıklama geldi
Ay Yapım'dan Ozan Güven'in ayrılması hakkında ilk açıklama geldi

Popüler Haberler

Apartmanlar yarışıyor yarışması başvuru şartları nelerdir? Yarışmaya nereden nasıl başvuru yapılır?
Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu kimdir? Ümit Kantarcılar hangi yapımlarda rol aldı?
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
Bisiklet kredisi veren bankalar var mı? Bisiklet kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2020
Tozkoparan dizisinin yeni sezonunda kadroya dahil olan isimler
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne demek, tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir?
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Rüyada Civciv Görmek Neye İşaret Eder
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
15 temmuz milli birlik ve demokrasi günü bayramı kutlama mesajları
Kurşun dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Kurşun tekrar bölümü günleri ve saatleri
La Casa de Papel 5.Sezon ne zaman yayınlanacak?
Sokağa çıkma yasağı sonrası marketler ve bakkallar açıldı mı?
İŞKUR, MEK kurslarına katılan vatandaşlara 80 TL ödeme yapacak! İşte MEK başvuru şartları
Banka borçlarınızı tek yerde toplayın! İşte borç transfer kredisi veren bankalar
Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi kampanyası başladı
Odeabank düşük ve uygun faizli taşıt kredisi kampanyası ve şartları 2020
Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Ağustos 2020 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?
Halkbank’tan 3 farklı faizsiz esnaf ve girişimci kredileri 2020 başvuru şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.