İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar hakkında bilgiler

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar hakkında bilgiler hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 11.08.2020'li haberimizde paylaştık.

11 Ağustos 2020 Salı 08:46
Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar hakkında bilgiler
Takip Et:

TV8 ekranlarının yeni dizisi olan Apartmanlar Yarışıyor programının sunucusu açıklandıktan sonra pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Televizyon ekranlarında sık sık gördüğümüz dizi ve filmlerde boy gösteren yakışıklı oyuncu Ümit Kantarcılar merakla araştırılıyor. Ümit Kantarcılar görev aldığı yapımlar merak edildiği kadar yaşı ve biyografisi de araştırılıyor.

Apartmanlar Yarışıyor yayın tarihi

Apartmanlar Yarışıyor programı gelecek haftadan itibaren hafta içi her gün 16.15’te TV8 ekranlarında olacak.

Apartmanlar Yarışıyor programının formatı nasıl olacak?

Apartmanlar arasında ben güzel yemek yaparım diyenlerin kuracakları takımlar ile yarışacakları Apartmanlar Yarışıyor programında apartmanlar arasında yemek ve sofra düzenleme yarışmaları yapılacak. Yarışmayı kazanan apartman ise büyük ödülün sahibi olacak.

Ümit Kantarcılar kimdir?

10 Ekim 1987 tarihinde Antalya’da doğan Kantarcılar Okul tiyatrosunda oyunculuğa başladı. Daha sonrasında Antalya Belediye Tiyatrosunda görev alan Kantarcılar Gençlik yıllarında Müjdat Gezen Tiyatrolarında oyunculuk eğitimi aldı. Pis Yedili dizisinde Ceyhun performansı ile dikkat çekmiştir. Devam eden süreçte Kızlar ve Anneleri programını sunan Kantarcılar, 2014 yılında oyuncu Gamze Topuz ile evlenmiştir. Kantarcılar ve Topuz çiftinin Elis Naz adında bir kızı vardır.

Rengarenk, Şehrin Melekleri, Babalar Ve Evlatlar, Pis Yedili, Çakıl Taşları, Yerden Yüksek, Küçük Sırlar ve İki Aile dizilerinde görev alan Ümit Kantarcılar şuan TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Vuslat dizisinde Kerem olarak görev almaktadır. 1,88 boyunda 81 kilo ve Terazi burcu olan Kantarcılar Apartmanlar Yarışıyor programının sunuculuğunu yapacaktır.

Ümit Kantarcılar görev aldığı tiyatro oyunları

Midirfillik: Mehmet Akan: Antalya Belediye Tiyatrosu

Sahte Kahramanlar: Antalya Belediye Tiyatrosu

Düdüklü Kıymalı Bamya: Antalya Belediye Tiyatrosu

Artiz Mektebi: Müjdat Gezen Konservatuar

Yarışmalar Kabare: Müjdat Gezen Konservatuar

Gazinoda Aşk Başkadır: Müjdat Gezen Konservatuar

Tanımadığım Adamlar: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

İçimdeki Timsah: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu


Ben Eskiden Küçüktüm: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Bir Sen Kaldın Yalnızlık Gelince: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Yalı Çapkını (Stand up): Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

İki İleri Bir Geri: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Bilgiozetim.com: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Ümit Kantarcılar rol aldığı diziler ve filmler

2019: Vuslat (Kerem)

2017: Kanatsız Kuşlar (Onur)

2016: Kaçın Kurası (Aras)

2015: Şehrin Melekleri (Gürkan Akad)

2012: Babalar ve Evlatlar

2012 – 2013: Pis Yedili (Ceyhun)

2010: Çakıl Taşları (Ekrem)

2010 – 2011: Yerden Yüksek ((Anıl)

2010 – 2011: Küçük Sırlar (Erkan)

2006: İki Aile (Can)

2006: Hayat Türküsü (Cengiz)



Son Güncelleme: 11.08.2020 08:46
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? Yarışmacı hakkında bilgiler
Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? Yarışmacı hakkında bilgiler
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı!
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı!
Bay Yanlış dizisinde çalan aç kapıyı gir içeri şarkısını kim söylüyor?
Bay Yanlış dizisinde çalan aç kapıyı gir içeri şarkısını kim söylüyor?
Asuman'la Sevgili Dünürüm ne zaman başlıyor? Formatı ne? Asuman’la Sevgili Dünürüm başvuru formu
Asuman'la Sevgili Dünürüm ne zaman başlıyor? Formatı ne? Asuman’la Sevgili Dünürüm başvuru formu
Bir bilen bir pişiren programının sunucu Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir?
Bir bilen bir pişiren programının sunucu Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir?
Ünlü oyuncu Nurgül Uluç kansere yenik düştü
Ünlü oyuncu Nurgül Uluç kansere yenik düştü

Popüler Haberler

TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması başvurusu nasıl yapılır? Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve formu
Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar hakkında bilgiler
Bisiklet kredisi veren bankalar var mı? Bisiklet kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Ağustos 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Odeabank’tan sıfır araç için avantajlı taşıt kredisi kapmanyası
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Yeni iş yeri kuracak girişimcilere faizsiz 6 ay geri ödemesiz Halkbank kredi kampanyası
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler ortaya çıktı
2020 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Kira Yardımı için hemen başvurun 960 TL kira yardımınızı alın
SGK Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alımları Ne Zaman Yapılacak? SGK Denetmen Yardımcısı Alımı Şartları
Fay hattı nereden geçiyor sorgulama! Evinizin yakınında veya altından fay hattı geçiyor mu?
Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?
Pangolin pulu nedir? Ne için kullanılır? Pangolin pulu ne işe yarar?
Replika ne demektir? Replika kelime anlamı
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacısı Gül Mammadova hakkında bilgiler
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Banka kredi kartı limiti nasıl belirlenir? Bireysel kredi kartı limit yükseltme nasıl yapılır, şartlar nelerdir?
Banka iş yeri açma kredisi 2020 güncel faiz oranları ve başvuru evrakları
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması yayın tarihi belli oldu
Ağustos 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.