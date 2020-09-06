Apartmanlar Yarışıyor final yapma kararı aldı!

10 Ağustos 2020 yılında ekranlara gelerek farklı formatı ile dikkatleri çeken Apartmanlar Yarışıyor programı final yapma kararı aldı. 11 Eylül Cuma günü final yapacağı duyurulan yarışma programının neden final yaptığı konusunda yapılan açıklamada ise reytinglerine dikkat çekildi.

Ümit İbrahim Kantarcılar tarafından sunuculuğu üstlenen yarışma programının beklenenden daha düşük reyting seviyelerinde olması final yapmasına neden oldu.

Apartmanlar Yarışır ne zaman final yapacak?

ekranlarında 10 Ağustosta başlayan yarışma programının düşük reytinglere sahip olması ve maliyetinin karşılanmaması nedeni ile yayından kaldırılacağı açıklandı. 20 bölümlük sözleşmesinin de sonuna yaklaşılırken yarışma programının başka bir kanalda yayın hayatına devam edip etmeyeceği de merak edilmeye devam ediyor.

Açıklananlara göre 11 Eylül tarihinde hayranları ile son defa buluşacak olan programın 14 Eylül tarihinde gündüz kuşağına geçip geçmeyeceği konusunda kanaldan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Apartmanlar Yarışıyor programı sonrasında hangi program vizyona girecek?

Apartmanlar Yarışıyor programının final yapma kararı alındıktan sonra TV8 ekranlarında yeni moda programının başlayacağı konusunda ciddi iddialar bulunuyor. Hal böyle ki modacı Raşit Bağzıbağlı ile sözleşme imzalandığı ortaya atılan iddialardan bir tanesi. Apartmanlar Yarışıyor programı sonrasında Raşit Bağzıbağlı En Şık Benim yarışmasının başlaması düşünülüyor.

Apartmanla Yarışıyor neden yok?

Yapılan açıklamalar sonrasında yarışma programının final yapma kararı alması ile birlikte 14 Eylül ve 21 Eylül tarihlerinde vizyonda olmayacak.