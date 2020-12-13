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Anthony Joshua - Kubrat Pulev maçı kim kazandı? Youtube Joshua - Pulev maç özeti ve sonucu

Dünya Ağırsiklet Şampiyonası'ndan ünlü boksör Anthony Joshua ile Bulgaristan'dan Kubrat Pulev arasındaki karşılaşma heyecan vericiydi. Mücadelede, Anthony Joshua dokuzuncu turda Kubrat Pulev'i eledi ve şampiyonluk kemerini başarıyla savundu. Bu nefes kesen mücadeleyi izleyemeyenler merak içerisinde araştırmalarına devam ediyor.

13 Aralık 2020 Pazar 14:47
Anthony Joshua - Kubrat Pulev maçı kim kazandı? Youtube Joshua - Pulev maç özeti ve sonucu
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En büyük boks yıldızı olarak bilinen dünya ağır siklet şampiyonu Anthony Joshua, kemerlerini savunmak için Kubrat Pulev ile dövüş becerilerini gösterdi.

WBA, IBF ve WBO kemerlerini kaybetmek istemeyen Joshua, 109,2 kg çıktı. 39 yaşındaki Pulev, 108,7 kilo çıktı.

Salgın nedeniyle ertelenen mücadeleyi 1000 özel konuk tarafından izlenirken, şampiyonluk maçından önce her iki oyuncu da profesyonel kariyerinde sadece 1 mağlubiyet aldı.

Pulev'in 29 maçta tek yenilgisi 2014'te Vladimir Klitschko'ya karşı olurken, Joshua 2019'da dünyada bir sürpriz yaşarken Andy Ruiz Jr. karşısında tek mağlubiyetini yaşadı.

Anthony Joshua - Kubrat Pulev Maçı Sonucu

WBA, WBO, IBF, IBO Dünya Şampiyonu Anthony Joshua, dokuzuncu turda Kubrat Pulev'i mağlup ederek şampiyonluk kemerini başarıyla savundu. Joshua, Tyson Fury'ye meydan okudu.

Joshua, geçen Aralık ayında Suudi Arabistan'daki rövanş maçında Andy Ruiz Jr.'a karşı kazandığı intikam galibiyetiyle Sky Sports gişe rekorları kıran bir oyuncu. Sky Sports gişe bürosunda 1,6 milyon izleme başına ödemeli satın alma kaydı rekoru kırıldı. Bu ayrıcalık için her biri 24,95 sterlin ödediler.

Joshua, Birleşik Krallık'taki en büyük ödemeli TV yayıncısıyla çok başarılı bir ortaklık sürdürdü ve bir kez daha Pulev Savaşı sırasında 24.95 £ fiyatla Sky Sports'un PPV'si oldu.

Joshua vs. Pulev, Amerika Birleşik Devletleri'nde (Kanada, Almanya, Japonya, İtalya, İspanya, Brezilya, İsviçre ve Avusturya) DAZN yayın platformunda (aylık 19.99 $ veya yıllık 99 $) gösterildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlar için Joshua'nın savaşı, 12 Aralık'ta DAZN'de gerçekleşecek. Yeni aylık aboneler için, aylık 19,99 ABD doları veya indirimli 99,99 ABD doları karşılığında DAZN'e kaydolabilirsiniz. Oyun ayrıca İngiliz Sky Sports gişesinde 24,95 £ karşılığında İngiliz izleyicilere açılabilir.

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 14:47
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Anahtar Kelimeler:
Anthony JoshuaKubrat PulevBoksMaçı
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