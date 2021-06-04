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Anneler 161. bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti TRT 1

Anneler 161.bölüm fragmanı izle ile 7 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 17:00’de ekranlara gelecek. 4 farklı kadının annelik ve aile yaşamına ilişkin detayların anlatıldığı Anneler dizi hafta içi her gün ekranlara geliyor. Anneler 161.bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti merak ediliyor. Anneler 161.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizde bulabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 17:45
Anneler 161. bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti TRT 1
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Anneler 161.bölüm fragmanı merak ediliyor. 4 farklı kadının aile hayatı ve çocuk yetiştirme ile annelik sürecine dair hayatın içinden konuların anlatıldığı dizi hafta içi her gün ekranlara geliyor. Anneler 161.bölüm fragmanı izle, 7 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 17:00 TRT 1’den yayınlanacak.

Anneler 161.bölüm fragmanı

Anneler 161.bölüm canlı yayın 7 Haziran 2021 Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında olacak. Hafta içi her gün yayınlanan Anneler yeni bölümüyle 7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlanacak. Anneler 161.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Son dönemde özellikle pandemi nedeniyle dizilerin yayın saatlerinde değişiklik olabiliyor. Bu nedenle izleyiciler Anneler yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, Anneler yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi sorular araştırılıyor.

Anneler son bölümde ne oldu?

Cenk Aliye’ye verdiği evlilik sözünü tutmak için ilk adımı atacak. Hayat ile evlenmek için Orhan’ın oluru almaya gidecek. Orhan beklenmedik bir şekilde Cenk’e yanıt verecek. Orhan her şeyden habersiz bir şekilde çocuklarıyla vakit geçirirken Sevda Aysun’la ilgili sorunlarını gidermek için onunla konuşmaya gelecek. Sevda Ecrin’in annesinin kim olduğu öğrenmek üzeredir.

Beyza ve Murat ise kendilerine dava açan Ecrin’in biyolojik annesine ulaşmak ister. Sultan ve Osman tarafında ise işler giderek karışmaktadır. Sultan Osman’ın boşanma restine karşı dağılır. Melahat görümcesi Hanife ile düğün hazırlıklarını başlar.

TRT 1 Anneler yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Anneler dizi konusu ne?

Başarılı iş kadını Nil, çalıştığı şirketin finans müdür adaylarından biridir. Rabia Seda ise müdürlüğü Nil’e vermemek için her türlü planı yapar. Nil ile arası çok iyi olan yakın arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza her durumda Nil’e yardım eder.

İş hayatına odaklanmış olan Nil hastanede aldığı haberle şoka uğrar. Nil bebek sahibi olacağı öğrenir ve bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Nil’in bu süreçte en büyük destekçisi ise üç çocuk annesi Sevda olacaktır.

Anneler dizi oyuncuları kim?

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur Öztürk – Ceren

Cantuğ Turay –Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat

 



Son Güncelleme: 04.06.2021 17:45
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