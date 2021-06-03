Anneler 159. bölüm izle 3 Haziran 2021 Perşembe son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Acemi Anneler yeni adı Anneler ile ekranlara gelecek. Anneler dizisi 159.bölümüyle 3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanacak. Anneler yeni bölüm canlı izle ve tek parça olarak bugün saat 17:00’de TRT 1’de olacak. Anneler 159.bölüm ful hd kalitede canlı yayınlar TRT1’den yayınlanacak.

Başrollerinde Merve Üçer, Begüm T ve Melis Yıldıran’ın yer aldığı dizide 4 yakın arkadaşın annelik sürecinde çektikleri acemilikler anlatılıyor.

Anneler 159.bölüm özeti

Cenk Aliye’ye verdiği evlilik sözünü tutmak için ilk adımı atacak. Hayat ile evlenmek için Orhan’ın oluru almaya gidecek. Orhan beklenmedik bir şekilde Cenk’e yanıt verecek. Orhan her şeyden habersiz bir şekilde çocuklarıyla vakit geçirirken Sevda Aysun’la ilgili sorunlarını gidermek için onunla konuşmaya gelecek. Sevda Ecrin’in annesinin kim olduğu öğrenmek üzeredir.

Beyza ve Murat ise kendilerine dava açan Ecrin’in biyolojik annesine ulaşmak ister. Sultan ve Osman tarafında ise işler giderek karışmaktadır. Sultan Osman’ın boşanma restine karşı dağılır. Melahat görümcesi Hanife ile düğün hazırlıklarını başlar.

Anneler son bölümde ne oldu?

Bilirkişi eve geldiğinde Reyhan’ın kocası Demir’in Aysun’u kışkırtmasıyla olay çıkartmıştır. Bu nedenle işle iyice karışır. Beyza ve Murat Ecrin’i kaybetmenin korkusunu yaşamaktadır. Ancak davayı açan kişinin Aysun olduğu bilinmez. Kemal kendisinin kaza geçirdiğini duymasına rağmen hastaneye gelmemesi onu üzer.

Osman ise bir oyun olduğunu anlayarak hastaneye gider. Sultan ise Kemal’in gerçekten kaza yaptığını düşünür. Hayat’ı istemeye geleceklerini öğrenen Cenk eski eve gelip, bu işi engeller. Bu durumun ardından Aliye Hayat’ı Muğla’ya göndermeye karar verir.

Acemi Anneler 159.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

Anneler dizi konusu ne?

Başarılı iş kadını Nil, çalıştığı şirketin finans müdür adaylarından biridir. Rabia Seda ise müdürlüğü Nil’e vermemek için her türlü planı yapar. Nil ile arası çok iyi olan yakın arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza her durumda Nil’e yardım eder.

İş hayatına odaklanmış olan Nil hastanede aldığı haberle şoka uğrar. Nil bebek sahibi olacağı öğrenir ve bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Nil’in bu süreçte en büyük destekçisi ise üç çocuk annesi Sevda olacaktır.

Anneler dizi oyuncuları kim?

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur Öztürk – Ceren

Cantuğ Turay –Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat

Anneler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Anneler dizisi hafta içi her gün saat 17:00’de TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor. Anneler 159.yeni bölümüyle 3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanacak.