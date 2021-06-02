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Anneler 159. bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti TRT 1

Anneler 159.bölüm fragmanı izle ile 3 Haziran 2021 Perşembe günü saat 17:00’de ekranlara gelecek. 4 farklı kadının annelik ve aile yaşamına ilişkin detayların anlatıldığı Anneler dizi hafta içi her gün ekranlara geliyor. Anneler 159.bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti merak ediliyor. Anneler 159.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizde bulabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 17:45
Anneler 159. bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti TRT 1
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Anneler 159.bölüm fragmanı merak ediliyor. 4 farklı kadının aile hayatı ve çocuk yetiştirme ile annelik sürecine dair hayatın içinden konuların anlatıldığı dizi hafta içi her gün ekranlara geliyor. Anneler 159.bölüm fragmanı izle, 3 Haziran 2021 Perşembe günü saat 17:00 TRT 1’den yayınlanacak.

Anneler 159.bölüm fragmanı

Anneler 159.bölüm canlı yayın 3 Haziran 2021 Perşembe günü TRT 1 ekranlarında olacak. Hafta içi her gün yayınlanan Anneler yeni bölümüyle 3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanacak. Anneler 159.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Son dönemde özellikle pandemi nedeniyle dizilerin yayın saatlerinde değişiklik olabiliyor. Bu nedenle izleyiciler Anneler yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, Anneler yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi sorular araştırılıyor.

Anneler son bölümde ne oldu?

Bilirkişi eve geldiğinde Reyhan’ın kocası Demir’in Aysun’u kışkırtmasıyla olay çıkartmıştır. Bu nedenle işle iyice karışır. Beyza ve Murat Ecrin’i kaybetmenin korkusunu yaşamaktadır. Ancak davayı açan kişinin Aysun olduğu bilinmez. Kemal kendisinin kaza geçirdiğini duymasına rağmen hastaneye gelmemesi onu üzer.

Osman ise bir oyun olduğunu anlayarak hastaneye gider. Sultan ise Kemal’in gerçekten kaza yaptığını düşünür. Hayat’ı istemeye geleceklerini öğrenen Cenk eski eve gelip, bu işi engeller. Bu durumun ardından Aliye Hayat’ı Muğla’ya göndermeye karar verir.

TRT 1 Anneler yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Anneler dizi konusu ne?

Başarılı iş kadını Nil, çalıştığı şirketin finans müdür adaylarından biridir. Rabia Seda ise müdürlüğü Nil’e vermemek için her türlü planı yapar. Nil ile arası çok iyi olan yakın arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza her durumda Nil’e yardım eder.

İş hayatına odaklanmış olan Nil hastanede aldığı haberle şoka uğrar. Nil bebek sahibi olacağı öğrenir ve bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Nil’in bu süreçte en büyük destekçisi ise üç çocuk annesi Sevda olacaktır.

Anneler dizi oyuncuları kim?

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur Öztürk – Ceren

Cantuğ Turay –Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat

 



Son Güncelleme: 02.06.2021 17:45
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Trt 1Acemi Anneler
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