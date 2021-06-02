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Anneler 158. bölüm izle 2 Haziran 2021 Çarşamba son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Anneler 158.bölüm canlı izle olarak 2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanacak. Yeni bölüm canlı izle Anneler merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri Anneler son bölüm tek parça canlı yayını bekliyor. Anneler 158.bölümüyle 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 17:00’de TRT 1’de.

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:45
Anneler 158. bölüm izle 2 Haziran 2021 Çarşamba son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
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TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Acemi Anneler yeni adı Anneler ile ekranlara gelecek. Anneler dizisi 158.bölümüyle 2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanacak. Anneler yeni bölüm canlı izle ve tek parça olarak bugün saat 17:00’de TRT 1’de olacak. Anneler 158.bölüm ful hd kalitede canlı yayınlar TRT1’den yayınlanacak.

Başrollerinde Merve Üçer, Begüm T ve Melis Yıldıran’ın yer aldığı dizide 4 yakın arkadaşın annelik sürecinde çektikleri acemilikler anlatılıyor.

Anneler 158.bölüm özeti

Bilirkişi eve geldiğinde Reyhan’ın kocası Demir’in Aysun’u kışkırtmasıyla olay çıkartmıştır. Bu nedenle işle iyice karışır. Beyza ve Murat Ecrin’i kaybetmenin korkusunu yaşamaktadır. Ancak davayı açan kişinin Aysun olduğu bilinmez. Kemal kendisinin kaza geçirdiğini duymasına rağmen hastaneye gelmemesi onu üzer.

Osman ise bir oyun olduğunu anlayarak hastaneye gider. Sultan ise Kemal’in gerçekten kaza yaptığını düşünür. Hayat’ı istemeye geleceklerini öğrenen Cenk eski eve gelip, bu işi engeller. Bu durumun ardından Aliye Hayat’ı Muğla’ya göndermeye karar verir.

Anneler son bölümde ne oldu?

Cenk Hayat’a evlenme teklif eder. Ancak Hayat, kabul etmeyi çok istese de cevap veremez. Ortada olan kalp kırıklığı kimsenin mutsuzluğunun üzerine yuva kurmak istemez. Cenk ise bu evliliğe herkesi ikna edeceğine dair Hayat’a söz verir. Aliye Hayat’ı Cenk’ten uzak tutarak bir düzen kurmasını sağlamak ister.

Aysun’un planı ile karısının ve kızının Beyza’nın evinde saklandığını öğrenen Demir, Beyza’yı takip eder ve evin yerini öğrenir. Sultan’dan ya oğlu ya ben diye tercih yapmasını isteyen Osman işi Sultan’ı zorla götürmeye kadar ilerletir. Ancak ortalık bu durum nedeniyle karışır.

Acemi Anneler 158.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

Anneler dizi konusu ne?

Başarılı iş kadını Nil, çalıştığı şirketin finans müdür adaylarından biridir. Rabia Seda ise müdürlüğü Nil’e vermemek için her türlü planı yapar. Nil ile arası çok iyi olan yakın arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza her durumda Nil’e yardım eder.

İş hayatına odaklanmış olan Nil hastanede aldığı haberle şoka uğrar. Nil bebek sahibi olacağı öğrenir ve bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Nil’in bu süreçte en büyük destekçisi ise üç çocuk annesi Sevda olacaktır.

Anneler dizi oyuncuları kim?

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur Öztürk – Ceren

Cantuğ Turay –Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat

Anneler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Anneler dizisi hafta içi her gün saat 17:00’de TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor. Anneler 158.yeni bölümüyle 2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanacak.



Son Güncelleme: 02.06.2021 16:45
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