İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Anneler 153. bölüm fragmanı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1

Anneler 153.bölüm fragmanı izle ile 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 17:00’de ekranlara gelecek. 4 farklı kadının annelik ve aile yaşamına ilişkin detayların anlatıldığı Anneler dizi hafta içi her gün ekranlara geliyor. Anneler 153.bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti merak ediliyor. Anneler 153.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizde bulabilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 17:30
Anneler 153. bölüm fragmanı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Takip Et:

Anneler 153.bölüm fragmanı merak ediliyor. 4 farklı kadının aile hayatı ve çocuk yetiştirme ile annelik sürecine dair hayatın içinden konuların anlatıldığı dizi hafta içi her gün ekranlara geliyor. Anneler 153.bölüm fragmanı izle, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 17:00 TRT 1’den yayınlanacak.

Anneler 153.bölüm fragmanı

Anneler 153.bölüm canlı yayın 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak. Hafta içi her gün yayınlanan Anneler yeni bölümüyle 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanacak. Anneler 153.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Son dönemde özellikle pandemi nedeniyle dizilerin yayın saatlerinde değişiklik olabiliyor. Bu nedenle izleyiciler Anneler yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, Anneler yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi sorular araştırılıyor.

Anneler son bölümde ne oldu?

Anneler dizisinin son bölümünde mektup skandalı ortaya çıktı. Hayat tarafından yazıldığı söylenen mektup ortalığı karıştıracak. Jasmin’in değiştirdiği mektup herkesin hayatını etkileyecek. Ancak Hayat asıl mektubun o olmadığını, gerçek mektubu bulmak için son ana kadar uğraştı.

TRT 1 Anneler yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Anneler dizi konusu ne?

Başarılı iş kadını Nil, çalıştığı şirketin finans müdür adaylarından biridir. Rabia Seda ise müdürlüğü Nil’e vermemek için her türlü planı yapar. Nil ile arası çok iyi olan yakın arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza her durumda Nil’e yardım eder.

İş hayatına odaklanmış olan Nil hastanede aldığı haberle şoka uğrar. Nil bebek sahibi olacağı öğrenir ve bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Nil’in bu süreçte en büyük destekçisi ise üç çocuk annesi Sevda olacaktır.

Anneler dizi oyuncuları kim?

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur Öztürk – Ceren

Cantuğ Turay –Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat



Son Güncelleme: 25.05.2021 17:30
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FOX TV Şef Akademi sunucusu kim, jüri kimlerden oluşuyor?
FOX TV Şef Akademi sunucusu kim, jüri kimlerden oluşuyor?
FOX Şef Akademi juri üyeleri kimler?
FOX Şef Akademi juri üyeleri kimler?
Kanal D Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? Yeni dizinin yayın tarihi belli oldu
Kanal D Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? Yeni dizinin yayın tarihi belli oldu
Sadakatsiz sezon finali bölümü ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz neden yayınlanmadı?
Sadakatsiz sezon finali bölümü ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz neden yayınlanmadı?
Fox Şef Akademi ne zaman başlayacak?
Fox Şef Akademi ne zaman başlayacak?
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?

Popüler Haberler

Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2021
Seksenler dizisi Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan nerelidir?
BİM mağazalarında satışa çıkarılan HP Laptop 14s-fq0014nt incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? 2021
Bim Polosmart akü takviye şarj cihazı ürün yorumları ve incelemeleri
Şok Market Alcatel 1T 10'' tablet nasıl alınır mı? Alcatel 1T 10'' tablet inceleme ve yorumları
FOX TV Şef Akademi sunucusu kim, jüri kimlerden oluşuyor?
2021 pandemi nefes kredisi hangi bankalar veriyor, şartları neler?
2021 yılı Dünyanın en zengin insanı kim, serveti ne kadar?
FOX Şef Akademi juri üyeleri kimler?
Kefaret dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Teşkilat dizisi Rainer kimdir? Burak Sarımola nerelidir?
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!
Green card başvuruları ücretli mi yapılıyor? Green card başvurusu ne zaman? 2022
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 25 Mayıs 2021 Salı
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? Huawei Y5 A101'de satışı başladı
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?
Masum 431.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Kuru Otlar Üstüne sinema filmi ne zaman çıkacak?
Sadakatsiz sezon finali bölümü ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz neden yayınlanmadı?
Trafik cezalarına yapılandırma ne zaman çıkacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.