Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1

Anneler 152.bölüm fragmanı merak ediliyor. 4 farklı kadının aile hayatı ve çocuk yetiştirme ile annelik sürecine dair hayatın içinden konuların anlatıldığı dizi hafta içi her gün ekranlara geliyor. Anneler 152.bölüm fragmanı izle, 25 Mayıs 2021 Salı günü saat 17:00 TRT 1’den yayınlanacak.

Anneler 152.bölüm fragmanı

Anneler 152.bölüm canlı yayın 25 Mayıs 2021 Salı günü TRT 1 ekranlarında olacak. Hafta içi her gün yayınlanan Anneler yeni bölümüyle 25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanacak. Anneler 152.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Son dönemde özellikle pandemi nedeniyle dizilerin yayın saatlerinde değişiklik olabiliyor. Bu nedenle izleyiciler Anneler yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, Anneler yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi sorular araştırılıyor.

Anneler son bölümde ne oldu?

Anneler dizisinin son bölümünde mektup skandalı ortaya çıktı. Hayat tarafından yazıldığı söylenen mektup ortalığı karıştıracak. Jasmin’in değiştirdiği mektup herkesin hayatını etkileyecek. Ancak Hayat asıl mektubun o olmadığını, gerçek mektubu bulmak için son ana kadar uğraştı.

TRT 1 Anneler yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Anneler dizi konusu ne?

Başarılı iş kadını Nil, çalıştığı şirketin finans müdür adaylarından biridir. Rabia Seda ise müdürlüğü Nil’e vermemek için her türlü planı yapar. Nil ile arası çok iyi olan yakın arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza her durumda Nil’e yardım eder.

İş hayatına odaklanmış olan Nil hastanede aldığı haberle şoka uğrar. Nil bebek sahibi olacağı öğrenir ve bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Nil’in bu süreçte en büyük destekçisi ise üç çocuk annesi Sevda olacaktır.

Anneler dizi oyuncuları kim?

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur Öztürk – Ceren

Cantuğ Turay –Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat